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четверг, 05 августа 2021 07:50

6-летнюю Мирославу Третьяк забили кирпичом

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- Не можем поверить. Эти дети росли у нас на глазах. Игрались, ссорились, мирились. Никто не мог подумать, что случится такая беда, - говорит жительница поселка Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области 37-летняя Ирина, фамилию не называет.

В ночь на 29 июля в заброшенном здании нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Ее не менее 10 раз ударили по голове. Скорее всего - кирпичом, по результатам экспертизы. В убийстве подозревают соседа Богдана Федя, 13 лет. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия.

Семьи детей жили в двухэтажке на ул. Николая Некрасова. 28 июля Мирослава играла во дворе с подругой Викторией. Подросток подошел к ним, поссорились.

- Дочь пожаловалась, что Богдан ее обижает. Толкал и выбросил обруч, - говорит 44-летняя Татьяна, мать Мирославы. - Сказала не трогать его, а просто уйти. Обещала поговорить с его матерью, когда придет домой. После этого дочь сходила в магазин и легла отдохнуть. Вечером попросилась поиграть с подружкой, взяла велосипед. Потом еще раз прибежала за персиками. А вскоре пришла ее подруга и спросила: "Мирося будет гулять?" Меня как будто током ударило. Побежали искать.

Родители позвонили в полицию. Свыше 350 правоохранителей, кинологов и местных обыскивали заброшенные дома и лесополосы. Тело ребенка обнаружили в километре от дома. На подозреваемого вышли сразу, потому что убитую видели с ним в последний раз.

- Парня опросили. Сообщил определенную информацию о своей причастности к убийству. Затем его показания менялись и противоречили друг другу, - говорит Павел Чубенко из прокуратуры Харьковщины. - Дома у него изъяли одежду, в которой ходил в тот день, таз, сифон из раковины и выстиранные влажные вещи. Назначили ряд экспертиз.

Богдан учился в местной школе. Его и двух несовершеннолетних детей мать воспитывала одна. Федь был склонен к агрессии, рассказывают знакомые семьи.

Мати школяра Галина не вірить у провину сина. Із ним і Мирославою того вечора був дорослий чоловік, каже.

— С роботы пришла, а за мной сын. Начал стирать одежду. Попросился к друзьям в общежитие. Отпустила, — говорить. — Про старшего мужчину сын рассказал моей дочери.

- Странноватый парень. Сначала издевался над животными. Затем стал цепляться к детям. Но и его задирали постоянно. В частности, родственники Мирославы. Ее дед когда-то за парнем с вилами бегал, - рассказывает местная жительница Татьяна.

Мать школьника Галина не верит в вину сына. С ним и Мирославой в тот вечер был взрослый мужчина, говорит.

- С работы пришла, а за мной сын. Начал стирать одежду. Попросился к друзьям в общежитие. Отпустила, - говорит. - О старшем мужчине сын рассказал моей дочери.

В полиции эту версию отвергают.

29 июля Волчанский районный суд Харьковщины избрал меру пресечения Богдану. Его на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей.

В тюрьму может не попасть, говорит юрист 47-летний Сергей Старенький:

- Уголовная ответственность за преступления наступает с 14 лет. Если парня признают вменяемым и виновным - могут отправить в специальное детское воспитательное учреждение. Максимум до совершеннолетия. Если признают невменяемым - есть вероятность принудительного лечения. Может уже через полгода быть дома.

Автор: Анна БОВА
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Дата
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