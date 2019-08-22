17-летний парень погиб в первый рабочий день

В городе Умань Черкасской области на стройке погиб 17-летний парень. Упал с высоты нескольких этажей. Работал на незаконном возведении хасидского отеля в районе паломничества. Умер на месте. Это был его первый рабочий день.

— Парень жил на микрорайоне Мещанка, — рассказывает депутат Уманского горсовета Сергей Алексеев, 57 лет. — Звали Сергей. Я первым сообщил его матери об этом горе. Отец очень плакал. Их с женой полиция не решалась пускать к телу сына. Ищут прорабов и тех, кто нанимал людей. По словам уманчан, живущих вблизи строительства, отель принадлежит бизнесмену из Израиля. Строительством руководил местный хасид. Хотя он отрицает это. Насколько я знаю, в этой незаконной новостройке должны быть гостиница и синагога. Это все прикрывается из Киева.

Депутат говорит, что о возможности такой трагедии предупреждал городскую власть.

— Несколько дней тому назад я ходил на стройку другого отеля, который расположен метрах в 400 от места гибели парня, — продолжает Алексеев. — Возводят его также незаконно. Есть решение суда о запрете работ. Но и там трудятся мальчики по 14-15 лет, не оформленные. Таскают тяжелые плиты на пятый этаж. Никаких ограждений нет.

Местные власти подтверждают факт незаконного строительства гостиницы. Существуют два предписания, которые запрещали проведение работ.

В полиции о деталях инцидента не рассказывают. Ищут владельцев и ответственных лиц. Также выясняют, по каким причинам юноша упал.