В начале осени окучивают капусту

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 1818
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 5373
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1215
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 10143
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1530
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 846
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 549
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 297
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 828
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
3
2
2
2
7
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2061
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 576
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 855
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5733
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3339
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 252
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 00:55

В начале осени окучивают капусту

  Комментировать
 

В сентябре собирают виноград. Осматривают лозу. Поврежденные побеги обрезают и сжигают. Также следует подготовить ямы для плодовых деревьев. Их высаживают в начале октября.

Если весной делали отводки черной смородины, красной смородины, крыжовника, их можно пересадить на постоянное место. В первой декаде лучше всего сажать малину. Вырезают и сжигают побеги отплодоносивших летних сортов. Для профилактики болезней можно опрыскать кусты 1% бордоской жидкостью. В начале сентября заготавливают и высаживают черенки белой и красной смородины, а в конце месяца — черной смородины. Рыхлят почву в междурядьях садовой земляники. Посадку надо завершить до 20 сентября.

У молодых груш и яблонь прищипывают быстрорастущие побеги, чтобы древесина успела вызреть до морозов. Урожай собирают в дни плода.

Окучивают капусту поздних сортов. Благодаря этому образуются придаточные корни, растение будет брать больше питательных веществ из почвы.

Копают картошку. На семена откладывают лучшие плоды и озеленяют их. Для этого в хорошую погоду раскладывают тонким слоем, оставляют на 10-12 дней. Собирают корнеплоды в дни корня. Тогда морковь, свекла, картофель, лук хорошо хранятся.

Озимые сеют в дни плода.

У отцветших многолетников срезают стебли. Пересаживают флоксы, астильбы, дельфиниумы. Сажают тюльпаны, нарциссы, лилии. Пионы подкармливают фосфором и калием.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В начале осени окучивают капусту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 28863
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 15588
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 10143
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 8343
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
 1 Просмотров: 7371
Сад-огород
У кактусовых георгин - острые лепестки
У кактусовых георгин - острые лепестки Просмотров: 216
"Санекс Septix" превратит мусор в удобрение
"Санекс Septix" превратит мусор в удобрение Просмотров: 27
Березку с грядок выводят солью
Березку с грядок выводят солью Просмотров: 1062
Баклажаны обрабатывают горьким отваром
Баклажаны обрабатывают горьким отваром Просмотров: 432
Цвет церциса напоминает акацию
Цвет церциса напоминает акацию Просмотров: 90
Больше всего комментируют
11
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
1
Германия планирует прекратить стратегическое партнерство с РФ
1
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
Голосов: 3887
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua