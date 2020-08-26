В начале осени окучивают капусту

В сентябре собирают виноград. Осматривают лозу. Поврежденные побеги обрезают и сжигают. Также следует подготовить ямы для плодовых деревьев. Их высаживают в начале октября.

Если весной делали отводки черной смородины, красной смородины, крыжовника, их можно пересадить на постоянное место. В первой декаде лучше всего сажать малину. Вырезают и сжигают побеги отплодоносивших летних сортов. Для профилактики болезней можно опрыскать кусты 1% бордоской жидкостью. В начале сентября заготавливают и высаживают черенки белой и красной смородины, а в конце месяца — черной смородины. Рыхлят почву в междурядьях садовой земляники. Посадку надо завершить до 20 сентября.

У молодых груш и яблонь прищипывают быстрорастущие побеги, чтобы древесина успела вызреть до морозов. Урожай собирают в дни плода.

Окучивают капусту поздних сортов. Благодаря этому образуются придаточные корни, растение будет брать больше питательных веществ из почвы.

Копают картошку. На семена откладывают лучшие плоды и озеленяют их. Для этого в хорошую погоду раскладывают тонким слоем, оставляют на 10-12 дней. Собирают корнеплоды в дни корня. Тогда морковь, свекла, картофель, лук хорошо хранятся.

Озимые сеют в дни плода.

У отцветших многолетников срезают стебли. Пересаживают флоксы, астильбы, дельфиниумы. Сажают тюльпаны, нарциссы, лилии. Пионы подкармливают фосфором и калием.