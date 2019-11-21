Успейте выиграть подарок от "Санекс Septix" до конца ноября

- Использую биопрепарат RO Septix, - говорит 60-летняя Екатерина Самсоненко из села Луки Самборского района Львовской области. - Этот биопродукт выбрали в прошлом году и пользуемся постоянно. Для нашего септика хватает одного пакета в месяц.

Канадский биопрепарат Bio RO Septix действует при любой температуре. В стоках с повышенным содержанием солей и химических веществ, при использовании ионообменных фильтров. Это практически единственный в стране биопродукт, перерабатывающий отходы в агрессивных стоках.

Концентрированное биосредство "Универсал" избавит жителей частных домов и многоэтажек от жировых отложений в трубах.

Особенно трубы закупориваются зимой. Немало праздников, люди сидят дома из-за холода, многие готовят. Биопродукт прочищает трубу на всем протяжении - от сливного колена до стояка, действует также в выгребной яме.

Чтобы избавиться от плесени, что особенно беспокоит осенью, используют биопродукт "Нейтрализатор плесени". Лишает налета плесени и исключает появление грибка в комнатах, ванной и подвале.

Канадские биопрепараты можно приобрести на сайте t-klio.dp.ua. При заказе на сумму от 500 грн покупатели участвуют в розыгрыше подарка - махрового халата.