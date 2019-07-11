Томатное дерево выращивают под банкой

- В саду на деревьях растут не яблоки, а помидоры. Посадила их на пробу. Это томатное дерево, называется тамарильо, - рассказывает 55-летняя Надежда Приходько из города Рожище Волынской области. - Думала, уже ничего не будет из моей затеи. Пришел по почте саженец 6 сантиметров. Теперь это двухметровое дерево.

Тамарильо является гибридом, поэтому не получится вырастить его из семян. Сажает растение в горшок в середине февраля. Пересаживает рассаду на улицу, когда ее высота будет более метра. Выбирает участок с легким плодородным грунтом, в котором не будет застаиваться вода.

- Это не обязательно должен быть огород. Можно в саду или возле дома под забором. Главное - не в тени или на сквозняке.

После высадки томатное дерево поливает раз в три дня рано утром или поздно вечером. Ежегодно обрезает ветки, которые уже отплодоносили, чтобы развивались новые побеги. Растение начнет плодоносить в начале августа. Начинает давать урожаи на второй год. Родит в течение шести лет. Тамарильо - это овощ, а его считают фруктом. Плоды внешне напоминают помидоры величиной с куриное яйцо. Они сначала желтые и твердые. Надо подождать, пока покраснеют и станут мягче. Висят на побегах гроздьями по три-пять штук. Мякоть имеет кисло-сладкий вкус с ароматом смородины.

- Кожура у плода несъедобная. Перед употреблением следует положить фрукты на 30 секунд в кипяток. Потом снять кожицу.

Тамарильо можно выращивать в помещении, там плодоносит два раза в год.

- Для его размножения весной отрезаю черенок со зрелого дерева. Ставлю в стимулятор роста. Тогда сажаю в землю и накрываю стеклянной банкой. Черенок укореняется за месяц.