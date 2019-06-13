Свиноматок выпасают в загоне

 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 171
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 234
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 5922
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 315
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1746
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3393
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3321
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24975
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7794
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1773
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3033
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5319
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 504
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
понедельник, 17 июня 2019 07:26

Свиноматок выпасают в загоне

  Комментировать

— Лучше всего подстроить опорос свиней на конец мая — начало июня. Тогда тепло и поросята не болеют. К тому же успевают вырасти к Рождеству. Тогда чаще всего их колют, — рассказывает Алексей Чигир, 49 лет, ветеринар из поселка Добрянка Репкинского района Черниговской области.

Перед опоросом обязательна подготовка. Для этого свиноматок выгоняют на пастбище в загон.

— Достаточно несколько часов в день, чтобы животные попаслись на траве. Заодно перетрубят жуков-червяков из почвы. В них много белка, который необходим для плода.

Свиноматкам необходимы витамины, которых много в траве. Зеленый конвейер можно начинать с рапса, который вырастает первым весной. Дальше уже есть озимый ячмень, люцерна. В них есть естественные витамины.

— Поросят можно подкармливать комбикормом. Для них есть разная пища — с рождения до 10 дней и от 10 до 30. Когда растут, им необходимы одни микро— и макроэлементы. Когда набирают вес — другие.

В комбикорме, кроме витаминных добавок, собраны ячмень, пшеница, овес, отруби круп, подсолнечная шелуха, сухой жом. Поэтому он называется сбалансированный. Свинья, съев полтора килограмма качественного комбикорма, набирает килограмм веса. Пока вырастет до 100 килограммов, съедает до 300 килограммов пищи.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свиноматок выпасают в загоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 31528
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 23896
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 19855
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 18648
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 1 Просмотров: 13762
Сад-огород
Виноград обрабатывают двойным раствором
Виноград обрабатывают двойным раствором Просмотров: 36
Ягоды жимолости едят самыми первыми
Ягоды жимолости едят самыми первыми Просмотров: 9
Разработали приложение для пасечников и фермеров
Разработали приложение для пасечников и фермеров Просмотров: 27
Биопродукты "Санекс Septix" не оставят бактериям шанса
Биопродукты "Санекс Septix" не оставят бактериям шанса
Мини-трактором летом хорошо зарабатывать
Мини-трактором летом хорошо зарабатывать Просмотров: 18
Больше всего комментируют
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
7
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
5
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
2
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
2
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Голосов: 658
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua