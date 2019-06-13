Свиноматок выпасают в загоне

— Лучше всего подстроить опорос свиней на конец мая — начало июня. Тогда тепло и поросята не болеют. К тому же успевают вырасти к Рождеству. Тогда чаще всего их колют, — рассказывает Алексей Чигир, 49 лет, ветеринар из поселка Добрянка Репкинского района Черниговской области.

Перед опоросом обязательна подготовка. Для этого свиноматок выгоняют на пастбище в загон.

— Достаточно несколько часов в день, чтобы животные попаслись на траве. Заодно перетрубят жуков-червяков из почвы. В них много белка, который необходим для плода.

Свиноматкам необходимы витамины, которых много в траве. Зеленый конвейер можно начинать с рапса, который вырастает первым весной. Дальше уже есть озимый ячмень, люцерна. В них есть естественные витамины.

— Поросят можно подкармливать комбикормом. Для них есть разная пища — с рождения до 10 дней и от 10 до 30. Когда растут, им необходимы одни микро— и макроэлементы. Когда набирают вес — другие.

В комбикорме, кроме витаминных добавок, собраны ячмень, пшеница, овес, отруби круп, подсолнечная шелуха, сухой жом. Поэтому он называется сбалансированный. Свинья, съев полтора килограмма качественного комбикорма, набирает килограмм веса. Пока вырастет до 100 килограммов, съедает до 300 килограммов пищи.