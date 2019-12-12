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понедельник, 16 декабря 2019 07:36

Семена проращивают на кухонной губке

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- Для проращивания семян весной пользуюсь проверенными методами, - говорит 36-летняя Нина Корнийчук из села Виктория Пирятинского района Полтавской области. - Надежный метод - на кухонной губке. Прорезает ее в нескольких местах, делаю будто грядки, закладываю внутрь семена.

Прикрываю другой влажной губкой. Связываю их и заворачиваю в пакет. Получается "бутерброд", который не дает семенам засыхать. Там они прорастают.

Можно выжать в миску сок из двух листков алоэ. Налить воды и смочить в этом марлю. Замотать семена, положить в пакет до появления всходов. Жидкость их обеззаразит и ростки быстро пойдут в рост.

- Часто семена туго всходит. Они покрыты эфирными маслами, которые задерживают проникновение воды к зародышу. Чтобы снять защитную пленку, заматываю семена в пропитанную водкой марлю, через 15 минут промываю в холодной воде. Высеваю в контейнеры.

Накрывает их пленкой. Ставит в теплое темное место на 10 дней при температуре выше 20 ° С. Затем переносит на подоконник. От такого снижения температуры хорошо растут корни.

Снимает пленку, чтобы солнечные лучи доходили до растений. Через день рассаду опрыскивают водой. Если реже, ростки проклюнутся позже. После появления первого настоящего листа пересаживает в отдельные горшки или в теплицу.

- Ставлю над рассадой лампы, имитирующие солнечный свет, - добавляет Нина Корнийчук. - При его дефиците, растения вытягиваются и слабеют.

Уже в теплице под каждое растение подсыпаю по чайной ложке древесной золы. Неплохое удобрение - яичная скорлупа. Ее перетираю в порошок и заливаю тремя литрами горячей воды. Через шесть дней настой процеживаю. Им поливаю рассаду вместо воды.

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