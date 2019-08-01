"Санекс Septix" опять будут доставлять бесплатно Укрпочтой

Неприятный запах и очистка выгребной ямы — это то, что больше всего раздражает хозяев. Усиливается запах летом, а переработка отходов — постоянная проблема.

Услуги ассенизатора — это недешевое и небыстрое удовольствие. Поэтому эффективнее всего с этой проблемой справятся канадские биопродукты ТМ "Санекс Septix". После трехмесячного использования биопродукта верхний слой — 1/3 объема ямы - можно откачивать на огород. Эта жидкость без запаха является удобрением.

Биопродукт "Универсал" из серии "Санекс Septix" необходим для профилактики и прочистки труб на кухне. Он чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность трубы до основного стояка или до выгребной ямы.

В случае возникновения жировых пробок или неприятного запаха — это биопродукт №1. Но если летом хозяева используют холодную воду, то засорение труб жирами неминуемо. С "Универсалом" сточные трубы под надежной защитой.

С 1 по 10 августа 4 вида биопродуктов ТМ "Санекс Septix" будут доставлять Укрпочтой бесплатно.

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