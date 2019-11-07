"Санекс Septix" - эффективное решение домашних проблем

Хозяев частных домов больше всего раздражает неприятный запах из выгребной ямы и необходимость ее очистки. Эффективно с решением этой проблемы справятся канадские биопродукты ТМ "Санекс Septix".

Биопрепарат "Универсал" из серии "Санекс Septix" необходим для профилактики и прочистки труб на кухне. От холодной воды жиры забивают трубы и дренаж в выгребной яме. Биопродукт чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность трубы. Также бактерии продолжают работать в выгребной яме.

Канадский биопрепарат "Санекс Bio RO Septix" действует при любой температуре. В стоках с повышенным содержанием солей и химических веществ, при использовании ионообменных фильтров. Препарат улучшает и ускоряет разложение веществ в выгребной яме или септике. Эффективно очищает ее в агрессивных условиях.

Если хозяева держат домашних любимцев, ухаживать за ними поможет "Санекс Animals". Благодаря ему можно с легкостью избавиться от запахов животных и обезопасить их от инфекций. Средство натуральное. Поэтому не навредит, в отличие от химии.

Канадские биопрепараты можно приобрести на сайте t-klio.dp.ua.

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