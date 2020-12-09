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понедельник, 14 декабря 2020 05:21

"Санекс Septix" эффективно действует при любых температурах

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Зимой работа септика будет исправна, при условии постоянного применения канадских биопродуктов "Санекс Septix".

Биопродукт "Комплекс" — это таблетки для очистки канализационных труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации. Удобны в использовании — достаточно поместить таблетку в бачок или яму.

Трубы в доме почистит продукт "Био Дрен". Действует по всей длине, избавляет от жира и засорений. Также избавляет от неприятных запахов из трубы.

"Активатор Компоста" ускоряет разложение органических отходов, превращает их в компост. Чтобы не загрязнять окружающую среду и не жечь листья, их лучше переработать в удобрение. Биопродукт разлагает листья, траву и другую луговую органику.

Также компания поздравляет победителей розыгрыша подарков от Bio Septix: махровый халат + биопродукт Автоуход получит Майя Жемеля (Полтавская обл., с.Воскобойники). Биопродукты Автоуход + Clean для уборки — Бондарь Сергей (Полтавская обл., с. Чутово). Биопродукт Septix для устранения ржавчины и накипи — Сусидко Николай (Днепропетровская обл., пгт. Соленое). Розыгрыш провели с помощью платформы random.org. Спасибо за участие!

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0(96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

В декабре компания традиционно запускает бесплатную доставку наборов Укрпочтой.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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