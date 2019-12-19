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понедельник, 23 декабря 2019 06:26

С "Septix Санекс" праздники будут веселые и беззаботные

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Коллектив команды "Bio Septix Санекс" поздравляет всех с наступающими праздниками. Гордимся, что уже более 15 лет являемся официальными представителями ведущего производителя биопродуктов.

Канадская компания Nviron Biosolutions Inc. тщательно контролирует качество. Новые биотовары выпускают ежегодно, а украинских потребителей поддерживают постоянно. Служба поддержки компании всегда поможет определиться с выбором необходимого товара для каждого.

Помните, что праздничные и выходные дни могут быть приятные и спокойные. Всю грязную работу выполнят "Bio Septix Санекс". Продукты очистят выгребные ямы и септики, предупредят образование жировых пробок, заберут плесень и качественно уберут помещения.

В декабре набор "Bio Septix Санекс" Укрпочта доставит бесплатно. До конца этой акции осталось 10 дней. Успейте приобрести набор биопродуктов "Биокомплекс" в виде таблеток и "Био Дрен" для очистки труб от жиров и остатков пищи. Этого комплекта хватит на три месяца пользования.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua и по телефонам:

0 (96) 413 68 45, 0 (95) 256 34 98

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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