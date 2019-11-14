- Без реанимации сад не будет давать урожай. Сигналом к ​​омоложению является прекращение роста деревьев, - рассказывает Иван Мирончук, 50 лет, кандидат биологических наук из Коломыи Ивано-Франковской области. - Кора - не индикатор возраста. Скорее сортовая особенность. У молодого дерева бывает ствол потрепанный. Однако это не мешает ему давать щедрый урожай.

Для обновления деревья обрезают. Удаляют старые ветви, оставляя молодые - однолетние. В регионах, где рано наступают морозы, это лучше отложить до весны. После осенней обрезки удобряют деревья суперфосфатом.

- Он медленно растворяется и медленно проникает в древесину. Калий и азот не подойдут для осени, потому что стимулируют рост побегов. Суперфосфат должен попасть прямо под корень. Поэтому лучше сыпнуть под ствол горсть нитроаммофоски и полить водой.

Солнечные ожоги и глубокие трещины на стволе свидетельствуют, что деревья не удастся реанимировать. У них приглушенные процессы восстановления и замазки не помогут. Надо спилить ствол и выкорчевать корни.

- Иногда люди покупают дом со старым садом. Если и срезают деревья, пни оставляют. Ставят на них садовых гномов. Такой декор дорого обходится. Невыкорчеванные пни отравляют землю и притупляют рост молодых деревьев. Вредные - яблоневые. Хотя и вишни и сливы не стоит оставлять на участке.

Чтобы пень скорее перегнил, его разбивают топором и посыпают аммиачной селитрой.

- Не рублю деревья в саду, какие бы ни были старые. Я их черенкую. На треть подрубываю ствол у корней. Ставлю туда черенок и мажу глиной, - делится Александр Тараненко, 36 лет, из села Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области. - Есть шесть обновленных деревьев. По две груши, яблони и вишни. Если ствол большой, на один пень можно вместить два-три сорта. За год-два черенок приживется и можно будет срезать старое дерево.

Вишни лечат с осени

- Осенью надо не только побелить, но и полечить косточковые деревья от кокомикоза. Это грибок, который въедается в кору. Из-за него не закладываются почки следующего урожая, - предостерегает Иван Мирончук. - Вишни, персики и абрикосы вымерзают. Если и перезимуют, дадут меньший урожай.

От кокомикоза деревья обрабатывают осенью бордоской жидкостью. Растворяют в 5 л дождевой воды 300 г медного купороса. Отдельно таким же количеством воды заливают 400 г свежегашеной извести. Добавляют разведенный купорос. Перемешивают, чтобы получилась голубая жидкость.