Пчеловоды вмонтировали в улей датчики активности насекомых

- Для пасечников началась новая эпоха. Мы создали "умный улей", с которым они экономят время и могут мобильно обмениваться данными, — говорит Олег Калинин, 32 года, представитель Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства в Николаевской области.

Он с другими пчеловодами фирмы "Медовая фабрика" разработали "умный улей". Благодаря этому устройству пчеловоды могут не только наблюдать за пчелами, но и управлять процессом сбора меда.

"Умный улей" передает владельцу данные о температуре воздуха, солнечной активности и весе улья. Все измерения отражаются в смартфоне или компьютере пасечника в режиме онлайн. Датчик считает пчел, контролирует температуру внутри, чистоту воздуха и количество меда. Человек видит производительность каждого улья.

— Украина хоть и является лидером в мире по производству меда, но его до сих пор заготавливают старым способом. Зато "умный улей" позволяет меньше беспокоить пчел и получать больше меда. Это устройство пока не поступило в продажу, поэтому цену не определили.

Дальше планируют создать социальную сеть для пчеловодов. В ней каждый сможет видеть, что делается на пасеке у коллеги. Для этого тот должен открыть доступ. Это важно для накопления информации и создания лучшей модели поведения "умного улья".