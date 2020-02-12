Парник накрывают пальто

Андрей Бигоцкий, 36 лет, из села Полицы Владимирецкого района Ривненской области в середине февраля закладывает парник. В отличие от теплицы, его не надо обогревать, тепло рассаде отдает конский навоз.

— Боялся возиться с парником, пока жена не достала, — говорит хозяин. — Теперь уже и забыл, как жили без него. Парник закладываю максимум полтора метра в высоту, тогда конский навоз справится с обогревом.

Расчищает место в садике. Из старых досок сбивает короб. Можно делать любого размера, главное, чтобы хватило навоза. На дно бросает солому толщиной 10 см. Сверху вилами засыпает конский навоз слоем не менее 30 см. Слегка прикидывает соломой. Накрывает старыми оконными рамами со стеклом. Оно впитывает солнечные лучи. Это способствует выделению большого количества тепла от навоза.

— Оконные рамы можно заменить на агроволокно из нетканого спанбонда, — говорит Бигоцкий. — Он пропускает воздух и благодаря пористой структуре создает идеальный микроклимат для рассады. Агроволокно удобно тем, что его не надо снимать для полива. Увлажняют поверх него. А еще — защищает от бурь и града.

Заменяют окна прозрачным гибким шифером, но сильный град может его побить. Парник не стоит накрывать пленкой. Она не пропускает воздух, из-за этого нет вентиляции. Полиэтиленовая пленка не убережет растения от внезапных заморозков.

- Когда выбрал материалы и сделал парник, его по бокам обкладываю соломой или старыми пальто. Те хорошо защищают от сквозняков. Жду неделю, чтобы парник начал преть. Навоз парится, отдает тепло в землю. Она размораживается и покрывает испарениями пленку или стекло.

Этого не произойдет, если вдруг ударят морозы. Поэтому в несколько мест наливает ведро кипятка. Вода должна дойти до дна и смочить солому. Все преет и разогревает землю. Если изнутри рама запотела-земля уже теплая и можно сеять. За день-два надо притоптать навоз, посыпать опилками и землей.

- Слой почвы должен быть не менее 10 сантиметров. Делаю борозды с востока, чтобы солнце хорошо освещало растения. Тогда не будут бросать тень друг на друга.

Участок поливают раствором фитоспорина и кладет семена. Засыпает землей и накрывает стеклом.

— Имею опыт: сначала высеваю перец и баклажаны, а через две недели помидоры. Они быстрее проклевываются, и если посеять в горячие парники, то рассада перерастет.

Над посевами разбрызгивает воду. Если привычно полить, будет сухая корка, через которую рассаде трудно пробиться. Парник проветривает после каждого полива в первой половине дня.