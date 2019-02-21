Морковь Самсон дает два урожая в год

- Морковь в этом году порадовала. А все потому, что посеяла два урожая. Один в марте, а второй в июне. Наросло много плодов, - рассказывает Нина Фесюк, 53 года, из поселка Саврань Одесской области. - Моркови холодная земля не навредит. К тому же, семена в нее сею уже замоченные. Так они быстрее просыпаются.

Участок для моркови перекапывает осенью, чтобы к весне устоялся. Копает на глубину полтора штыка лопаты. Если длинная морковка упрется в неперекопанный грунт, то покрутится. Ряды делает на расстоянии 20 см. Так в междурядья еще помещается редис или салат. Они быстрее растут. Пока морковь даст урожай, их на огороде уже не будет. Перед посевом замачивают семена на день в теплой воде. Затем споласкивают чистой водой и сеет в землю.

- С сортами у меня каждый год эксперименты. Пробую новые. Но одновременно сею и проверенные. Это Карлена, Королева осени и Вита Лонга. В наших местах весна затяжная, а осень ранняя, поэтому лучше сажать для длительного хранения среднеспелые виды моркови. Созревают более четырех месяцев. Остановилась на сорте Нииох-336, у которого плоды вырастают до 18 сантиметров и хранятся без изменений до весны. Также стоит внимания Самсон, потому что неприхотливый. Он растет в земле любого качества и при любой погоде. Плоды сладкие и немаленькие - около 200 граммов.