Мини-тракторы подходят для возделывания 10 гектаров земли

- Хозяйство настолько выросло, что на собственном горбу уже не мог утащить. Большая техника была не по карману, а нанимать каждый раз человека и под него подстраиваться — надоело. В марте купил мини-трактор и вздохнул с облегчением. Возделывание земли - теперь простое занятие, - говорит 55-летний Сергей Галаш из поселка Ольховец Новоушицкого района Хмельницкой области.

Цены на минитракторы стартуют от 52 тыс. грн.

- Сначала колебался. Думал приобрести китайский мотоблок. Покорила приятная цена и малый расход топлива. Однако кум отговорил, потому что быстро изнашиваются ремни привода и защитный кожух. Периодически течет краник охлаждающей жидкости. Послушав его, решил окончательно — куплю мини-трактор. Пусть дороже, но на долгие годы.

Такой технике не нужно много места для разгона. Даже если участок неровный - осторожно и четко войдет в любой угол. Проезжает в саду между деревьями, что делает мини-трактор настоящей находкой для хозяев.

- Ход легкий и четкий. Не оставляет таких видимых борозд от колес, как большой трактор, — продолжает Сергей Галаш. - В комплекте есть почвофреза. Другое прицепное оборудование — культиватор, плуги и косилку докупил. Трактор оборудован датчиками температуры двигателя, давления смазочной системы. Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две назад.

Мини-трактор подходит для возделывания 10 гектаров земли. При максимальной нагрузке требуется около литра дизельного топлива в час.

— От покупки в восторге даже жена. Мало того, что я всю работу по хозяйству переделал, еще и во время карантина деньги зарабатываю. Одному сено выкосил, второму вспахал. Отбоя от односельчан нет.

Мини-тракторы перевозят на прицепах до 1,5 т грузов. Развивают скорость 20-25 км/ч. Самые популярные модели мощностью 24 лошадиные силы.

- Наши ребята сами привозят трактор,- говорит менеджер по продаже техники 42-летний Василий Кеба. - Учат, как им пользоваться. Денег за доставку по области не берем. Даем годовую гарантию, предусматривающую техническое обслуживание профессиональными механиками.

Власть МОСКВИТИС

Заказать мини-трактор можно по телефону 0(67) 431 08 34. Работники магазина найдут самый оптимальный вариант на ваши деньги. Технику подберут бесплатно.

Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г. Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.