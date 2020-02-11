Мини-овощи выращивают для консервации

— В феврале закладываю теплицы с ранними овощами, — рассказывает 49-летняя Елена Ковалева из села Виктория Пирятинского района Полтавской области. — Выращиваю на продажу. Знаю, на что сейчас спрос. Наиболее востребованные сейчас мини-овощи.

Мини-овощи выгодно выращивать большими партиями. Их скупают кафе и рестораны. Они подходят для замораживания и маринования.

По размеру овощи меньше, но торговать ими выгоднее. У фермера есть выбор: продать мини-огурцы по 60 гривен за кило или дождаться, пока вырастут, и отдавать по 10 гривен.

— Выращиваю помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки. Но любимица - сахарная кукуруза сорта Миниголд. Созревает за 15 недель. Початки длиной 10 сантиметров удобно употреблять в сыром виде или мариновать.

Также высевает баклажан сорта патио бейби. Дает плоды длиной 5 см. На кусте их до 20 штук. Это компактный сорт, вырастающий до пол-метра.

— С куста собираю 20 плодов, которые созревают за полтора месяца. Также выращиваю и кабачки Изи пик грин. Они через 50 дней после посева имеют длину 20 сантиметров, что очень удобно для консервирования. Эти овощи можно выращивать в контейнерах на балконах и на огороде.