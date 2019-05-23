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Малина Феномен дает шесть килограммов ягод

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Людмила Марковец, 44 года, из села Любомирка Александровского района Кировоградской области выращивает малину Феномен. На кусте созревают плоды весом около 5 г, созревают дружно. Не осыпаются. С одного куста собирает не менее 6 кг. Несмотря на нежность и сочность, ягоды хорошо переносят транспортировку.

- У этого сорта стебли, как светофор. Часто меняют цвет. Сначала бежевые, а к осени желтеют. Я об этом не знала, поэтому в первый раз подумала, что уже куст заболел. Как показала практика, этот сорт устойчив ко всякой заразе. И к морозам тоже. Кусту не надо укрытия даже в очень холодные зимы. Сорт засухоустойчив, ягоды не подгорают на солнце.

Сажает малину и весной, и осенью. Весна более благоприятна для посадки. Саженцы имеют больше времени на укоренение до наступления зимы.

- Малина Феномен дает много поросли, поэтому есть из чего выбрать побеги на размножение. Откапываю самые сильные от материнского куста вместе с пучком корней и комом земли.

Копает полуметровые ямы и вбрасывает на дно перегной, 150 г нитрамофоски и стакан золы. Они должны быть на расстоянии 0,6 м. Мульчируют скошенной травой для хранения воды.

- Чтобы не тревожить корни, можно отделить отводку. Надо на одном из стеблей малины сделать несколько надрезов и пригнуть к земле в 5-сантиметровый ров. Присыпать землей и полить водой. Когда прорастут, отрезать от куста и отсадить на новое место. Чтобы малина прижилась, должна быть неглубокая посадка, чтобы ростки смогли пробиться.

- На то новые сорта и выводят, чтобы их все пробовали. Старые уже показали себя, и пусть некоторые и дают крупные ягоды, кусты неустойчивы к болезням. Поэтому испытал две новинки - Гусар и Патрицию. У них хорошие плоды, которыми усыпаны все кусты, - рассказывает Тарас Кмин, 30 лет, владелец ягодного питомника в селе Новый Двор Турийского района Волынской области.

- А еще плюс в том, что ягоды не распадаются на зерна. Имел уже такую ​​неприятность, сорта давали сладкие плоды, но девать их было некуда. Они не годятся для перевозки. Крошатся и течет сок.

Патриция - ранний британский сорт, у которого ягоды похожи на садовую землянику. Как по форме, так и по запаху. Шелковистые и весят до 10 г. Размером почти со спичечный коробок. Куст прямостоячий, высотой 2 м.

- При выборе саженца надо смотреть, есть ли три почки у основания побега. Если нет, лучше не рисковать с посадкой. А вот длина побега не важна. Потому что после посадки его все равно нужно подрезать.

У сорта Гусар плоды созревают дружно. Малина не осыпается. С взрослого куста удается собрать 6,5 кг урожая.

- Это правильный сорт малины. У нее такой, как надо, вкус, аромат и вес. Устойчивый к засухам, болезням и морозам. Главное - прикрыть сверху снежком. К тому же на одном месте может расти до 20 лет. А так как возле себя не образует миллион побегов, то все силы тратит только на закладку урожая.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
27
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