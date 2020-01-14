Лук выращивают на верхушках гребней

— Выращиваю лук по китайской технологии, — рассказывает 54-летняя Неля Лещенко из села Лукашевка под Черниговом. — Получаю вдвое больший урожай, потому что его не ест луковичная муха.

В декабре рассыпает по огороду удобрения. На 1 кв. м вносит по 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. нитроаммофоски. Перекапывает и оставляет зимовать.

Лук сажают весной, когда почва прогреется до +10 C. Сначала кладет на ночь в раствор с биостимулятором роста. Проходит по участку граблями и сапой роет рвы. Формирует 15-сантиметровые гребни на расстоянии 20-30 см. Сажает лук на верхушки гребней и засыпает землей.

— На холмистом участке луковицам достается больше света. Это повышает устойчивость к болезням. Чтобы не завелась мучнистая роса, опрыскиваю грядки раствором купороса, когда зелень достигнет 15 сантиметров. Развожу чайную ложку в 10 литрах воды.

В начале лета раскапывает луковицы на треть высоты, сгребая почву с верхушки гребней в междурядья. Постепенно земля осыпается.

- На такую грядку не садится луковичная муха, - добавляет Лещенко. - Во время размножения насекомого сеянка сидит глубоко в земле. Отложенные яйца оказываются в междурядьях с землей из-за осыпания. Оттуда личинки не могут навредить луку даже после того, как вылупятся.