Листья лимона протирают раствором хозяйственного мыла

39-летняя Маргарита Зализняк из Херсона выращивает комнатные лимоны. Советует, как за ними ухаживать, чтобы хорошо плодоносили.

- Есть два деревца лимона из комнатных сортов, - говорит Маргарита Зализняк. - Плодоносят прекрасно, по восемь-десять плодов завязывается. По размеру чуть меньше магазинных, но на вкус такие же. Вырастила их из черенков. Плодоносить начали на третий год.

Приготовила субстрат под посадку. Смешала 400 г обычной садовой земли, столько же лиственной. Добавила 200 г речного песка, по полстакана древесной золы и перегноя. Перемешала и полила.

- Главное требование: чтобы почва была с нейтральной реакцией. Кислой среды лимон не любит.

На дно горшка закладывала дренаж из мелких глиняных черепков. Толщину слоя делала 3-4 см. Землю засыпала, слегка утрамбовывая.

- Держу лимоны в хорошо освещенном месте. Но не под прямыми солнечными лучами, так как могут нанести листьям ожоги. Температура в комнате 18-20 градусов тепла.

Зимой переставляет горшки в прохладное место.

- Обычно выношу на балкон: там и света достаточно, и температура не больше 12 градусов. Деревца "засыпают", набираются сил.

Дважды в месяц аккуратно разрыхляет почву. Поливает водой комнатной температуры.

- Сутки отстаиваю ее. Погружаю указательный палец в горшок на глубину 5-7 сантиметров: если земля сухая - значит, время полить.

Каждые два-три дня опрыскивает листья теплой водой. Землю прикрывает полиэтиленом.

- Раз в три-четыре недели протираю листья мягкой губкой, смоченной в слабом растворе хозяйственного мыла. Это для профилактики щитовки, древоточцев и другой напасти.

Подпитывает лимоны только во время активного роста. Вводит поочередно органические и азотные удобрения, раз в две недели.

- Пересаживаю в конце зимы. Использую метод перевалки (растение достают из старого горшка вместе со всем земляным комом, опускают в новый горшок. Промежутки заполняют новым субстратом. - ГПУ). В течение первого года делала это дважды. Дальше - раз в год.

Подрезает лимоны весной, после появления первых почек. Впервые эту процедуру проводила, когда растения достигли 20 см.

- Когда появляется цвет, лишний обрываю. Оставляю так, чтобы на один плод приходилось 10-15 зрелых листьев. Если будет больше завязи, то сил у деревца не хватит.