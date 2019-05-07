Листья амбрового дерева меняют цвета

- Искали красивое декоративное дерево. Выбрали амбровое. Другое его название - ликвидамбар смолоносный. Если повредить кору, начинает выделять густоватую ароматную жидкость. Главное его преимущество - роскошные оранжево-багряные листья. В такой цвет дерево наряжается осенью. На фоне зеленого газона выглядит живописно, - рассказывает 31-летняя Ольга Билокур из Одессы.

Ликвидамбар - неплодовое дерево. Имеет декоративную пирамидальную форму. Стричь его не нужно: крона растет симметрично, в ширину достигая 10-15 метров.

- Листья крупные, напоминают кленовые. В весенне-летний период имеет сочно-зеленую окраску. Осенью становится вроде зажженного факела: с сентября крона дерева окрашивается в ярко-оранжевый цвет, постепенно переходит в пурпурный и насыщенно-бордовый.

На зиму амбровое дерево сбрасывает листья. Однако все равно выглядит хорошо. Все за счет небольших колючих плодов в форме шариков. Они появляются на дереве осенью. Внутри имеют по два семени. Под зиму их высевают и выращивают саженцы.

- Также с возрастом на коре возникают красивые наросты. Особенно заметными они становятся зимой, когда дерево остается без листьев. Выглядят эффектно. В мае дерево зацветает насыщенно-зеленым или желтым цветом.

Амбровое дерево солнцелюбивое. Выдерживает легкую полутень. Требует умеренного полива, однако почва всегда должна быть слегка влажной. Нормально переносит кратковременные морозы. Выдерживает понижение температуры до -25°С.

- Растет дерево быстро. За год может вытянуться на полметра высотой. Максимально достигает 15-20 метров. Корни имеет обширные, поэтому места ему нужно немало. Плотно сажать не желательно.

Амбровое дерево надо высаживать в глинистые почвы или суглинки. Они должны быть слабокислыми, поэтому не помешает добавить немного торфа. Яму следует делать больше корневой системы дерева.

- Застоя воды растение не боится. Однако на дне посадочной ямы все равно необходимо сделать дренаж. Для этого подойдет битый кирпич. Выложить ее надо двойным слоем.

В течение года амбровое дерево подкармливают минеральными удобрениями. Если листья начинают преждевременно опадать или желтеть, нужно подкислить землю. На зиму обязательно мульчировать соломой или опавшими листьями.