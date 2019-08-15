Лилии рассаживают на третий год

- Со средины августа пересаживаю лилии. Тогда лучше их и подлечить. Если выкапываю и вижу гниль, берусь реанимировать, - рассказывает Оксана Нимой, 47 лет, из села Судилков Шепетовского района Хмельницкой области.

- Пересаживаю лилии, которые на одном месте более трех лет. За это время у них наросли детки, стало тесто на одном месте. Если не рассаживать, то куст загущивается и цветы мельчают.

Отделяет детей от основной луковицы. Два дня просушивают в тени. Не больше, чтобы не пересохли. Подгнившие луковицы кладет в слабый раствор марганцовки. Затем просушиваюет и обрабатывает золой. Затем сажает на новое место.

- Сажаю луковицы в метре друг от друга. Глубина - не менее 15 сантиметров, иначе вымерзнут. На этом месте будут расти несколько лет.

Лилии не любят застоя влаги. У меня почва очень плотная, подмешиваю в яму песка.

После цветения обрезают стебель, оставляя от земли 10 см.