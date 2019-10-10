Кусты смородины опрыскивают горчицей

- В этом году смородина больше страдала от тли. Оседала на нижней стороне листа и точила его, - рассказывает 40-летняя Снежана Кликур из села Зоряне Христиновского района Черкасской области. - Сейчас самое благоприятное время, чтобы погонять вредителей. Они ищут укрытие на кустах из-за утренних заморозков.

Перед обработкой обламывает поврежденные ветви и листья. Выносит на огород и сжигает. Затем опрыскивают растения. Для раствора смешивает 5 л воды и 300 г медного купороса. В отдельном ведре таким же количеством воды заливает 400 г свежегашеной извести. Добавляет разведенный купорос и перемешивает, чтобы получилась голубая жидкость. Опрыскивает растения в холодную, но ясную погоду без ветра. На куст тратит 2 л раствора. После обработки должно пройти не менее 4 ч., чтобы подействовали компоненты. Повторяет через две недели.

- Такая смесь не только убивает вредителей и грибки. Одновременно заживляет раны на коре. Кто не хочет возиться с известью, можно замешать горчичный порошок.

Разводит 10 г сухой горчицы в 1 л воды и настаивает три дня. Процеживает и добавляет 5 л воды. Опрыскивает растения.