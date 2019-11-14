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Куст хризантемы делят раз в три года

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- Пик популярности хризантем был лет пять назад. Все их хотели, брали на размножение, - рассказывает Инна Авраменко, 41 год, совладелица питомника растений "Две сестры" в городе Зеньков Полтавской области. Хризантемы выращивает больше 15 лет.

- С той поры бум спал, потому что растение тяжелое в уходе. Сейчас большинство покупают на подарок как букет, но не для того, чтобы выращивать. Впрочем, есть возможность сохранить эмоции надолго. При надлежащем уходе хризантемы будут цвести не один год.

Когда дома цветок в горшке отцветет и начнет усыхать, ветви обрезает под корень. Землю увлажняет. Растение прячет в погреб. В течение зимы не поливает. В начале марта достает из подвала, ставит на подоконник. Только пройдут заморозки, высаживает в грунт.

Хризантемы, растущие на улице, готовит для зимы. После того, как верхушка отсохнет, корешок присыпают землей - так же, как розы. Можно прикрыть хвойными ветками. Опилками не надо.

- Летом стоит хорошо поливать. Хотя бы раз в неделю, у нас сейчас сухие лета. И, как и всем растениям, давать подкормку. Очень хорошее удобрение для сельской местности - куриный помет. Обязательно переброженый. Разведенный один к двадцати. Или под ямку сыплют перегной. Но сейчас свое органическое удобрение имеют не все. Значит, есть смысл покупать.

Хризантему могут уничтожить вредители. Корень подъедают личинки майского жука, медведка. Листья едят тля и паутинный клещ - трипс. От вредителей цветник обрабатывает ежемесячно.

- Чтобы куст сохранил форму шара, есть секрет. Мелкоцветную надо посадить на свободном месте. Чтобы ничего не росло в радиусе минимум 60 сантиметров. Многие клиенты приходят и говорят: "Ваш шарик у меня не получился. Цветок растет худой и высокий". Я сразу спрашиваю, не посадили ли его между другими цветами? Потому что хризантеме в цветнике тесновато. Нельзя даже бархатцы сеять. Максимум - маленькая травка. Если места достаточно, шарик формируется сам.

Хризантема хорошо размножается черенкованием, как и розы. Приживается лучше - надо только учесть время цветения. Черенкование проводят с весны до середины лета.

- Во влажную землю в тенечке воткнуть обрезанную ветку и накрыть банкой. Чтобы зацвели выращенные из букета, нужно повозиться: притенять и брызгать химией. Раз в три года обязательно куст разделять, когда он разрастается большой. Выкопать, разрезать на четыре части и рассадить.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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