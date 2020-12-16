- Посадил клубные сорта яблок. Традиционные не стал брать, потому что вырождаются. Антоновка и Заячья мордочка уже не такие сочные, как было лет пять тому назад. То ли засуха влияет, то ли пчелы вымирают и опыление не такое как надо, - говорит Михаил Сухоруков, 61 год, из города Романов Житомирской области. - Саженцы клубных яблок получил через знакомого из польского питомника. У нас таких еще не видел.

Выращивает новозеландский сорт Джаз и австралийский Пинк леди. Взрослые деревья склонны к сгущению кроны, поэтому их ежегодно обрезает. С третьего года после посадки дают плоды - красные, округло-конические. Весят по 210 г. Мякоть белая, хрустящая, кисло-сладкая. Клубные яблоки редко болеют. Их ценят за одинаковый вкус и размер.

- Мой фаворит - Джаз. Дают красные сочные яблоки. В прошлом году их признали лучшими в Японии. Даже создали их день - 28 июня. Именно тогда первый контейнер этих яблок прибыл в страну.

Хозяева сажают новые сорта, потому что старые теряют привычный вкус. Сортовая особенность меняется из-за засухи. Температура повышается с начала мая и держится стабильно все лето. Из-за отсутствия дождя деревьям не хватает влаги, не могут ею насытить плоды, чтобы те налились.

- Больше слышал от людей о яблоках Слава победителям. Называют их лучшим летним сортом, потому что плоды сочные и сладкие. Но уже последние годы садоводы жалуются, как и на яблоки Антоновка. Те были эталоном для квашения. Мясистые и сладкие. Но от недостатка воды в почве стали ватные и малосочные, - говорит доктор сельскохозяйственных наук 49-летний Алексей Кирилюк из Института садоводства.

На качество фруктов также влияет и теплая зима. Поэтому выживают вредители. Деревья нужно чаще обрабатывать, от чего плоды теряют привычный вкус.

- Последние годы садоводство переживает не лучшие времена. Еще хозяева не соблюдают технологии, поэтому и деревья не дают желаемого результата. По тенденциям выращивания яблок отстаем от Европы на пять лет. Только сейчас услышали о клубных сортах, а у них они на пике славы. Поэтому советовал бы садоводам идти в ногу со временем и пробовать выращивать новые виды.

Кроме клубных сортов, стоит взять и устойчивые к парше. Те относительно новые и дают стабильно хорошие урожаи. Они меньше зависят от погоды. Их легче выращивать, потому что не требуют частых обработок. Такие Джонаголд и Ред топаз.