Картофель уродил хуже всего за последние пять лет

В Украине начали собирать картофель. Ранние сорта выкопали в июле, сейчас взялись за среднеспелые. Урожай первых и вторых - хуже прошлогоднего и позапрошлогоднего. В магазинах этот овощ стоит дороже всего за последние пять лет - 10-15 грн/кг.

- Люди еще не собрали картофель, но уже видят дефицит. Под корягами ее мало. То, что есть, годится только скоту, - рассказывает аналитик 40-летняя Ангелина Устименко из Украинской аграрной конфедерации. - Большой картошки не надо ждать. Вдоволь разве что семенной, и на ту будет высокая цена. Нынешний урожай не долежит до весны. Из-за неправильной защиты одни плоды попроедали дротяники, другие потрескались после резкого изменения погоды - от засухи до ливней.

Некоторые фермеры пересаживали картофель.

- Ранним сортам навредила жара, поздним - дожди, - рассказывает Николай Фурдыга, 38 лет, из Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины. - На эти природные катаклизмы наложились другие проблемы.

У картофеля происходят биохимические процессы, приводящие к вырождению сорта. Клубень не всходит или дает мизерный урожай. Люди не покупают качественных семян. Используют не зарегистрированные препараты защиты растений, а те, что есть на рынке. Не соблюдаются дозирования. Поэтому препараты накапливаются в клубнях, вредители формируют к ним иммунитет. В южных областях Украины один сорт вырождается за три года, в центральных - за пять, северных - шесть.

Эксперты не советуют сейчас закупать картофель на зиму.

- Надо дождаться, когда соберут поздние сорта. Урожай будет зависеть от погоды. Худший сценарий - засуха в августе и холод в сентябре, - уточняет 46-летний Николай Гордийчук, основатель компании "Агрико Украина". - Надо учитывать и то, что вырос спрос на сорта для чипсов. Фермеры почти на 25 процентов увеличили площади под картофель для переработки.

На оптовых рынках килограмм бульбы стоит почти 12 грн/кг. Розница - 15 грн. В августе прошлого года за килограмм в среднем просили 5 грн.

- Цены держатся из-за малого предложения, - говорит Алексей Дорошенко, 46 лет, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей. - Упадут через несколько недель, когда хозяйства начнут массово собирать урожай. Закупить картофель на зиму можно будет по шесть гривен за кило.