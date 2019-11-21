Картофель болеет раком

57-летний Максим Назарчук из Коломыи Ивано-Франковской области обнаружил рак на плодах картофеля. Из всех овощей болезнь поражает только его.

- Вместо картофеля накопал "цветной капусты", - говорит Максим Назарчук. - Так выглядели клубни. Были покрыты рыхлыми соцветиями. Затем превратились в наросты, со временем побурели. Вокруг них ткань отмерла, картофель сгнил. Не знал, что это рак. Оказалось, попал ко мне с соседского огорода.

Спросил агронома, как избавиться от болезни.

- Посоветовал сгрести пораженные плоды с ботвой в яму. Залить керосином и сжечь. Иначе споры разносятся по всему огороду.

Рак картофеля не видно со стеблей. До сбора урожая его не обнаружить.

Клубни покрываются бледными наростами, возникающими из-за размножения грибка. Ботва также с наростами, но зелеными. Они незаметны.

Пораженный картофель нельзя есть или скармливать скоту. Грибок выживает в теле животного и рассеивается по новым территориям с навозом.

- Огород от этой нечисти надо освобождать осенью. Перед морозами размножаются споры грибка и к весне могут заполонить весь участок, - предупреждает Игорь Гладкий, 54 года, агроном из Николаева. - Болезнь появляется, если выращивать картофель из года в год на одном участке. Или передается от зараженных клубней.

Картофель от этого гниет еще в земле. А собранный портится в первые месяцы. Хранить его надо отдельно от заготовленной для еды и дважды в месяц перебирать. Кто хоть раз обнаружил картофель с раком, после обработки должен несколько лет сажать сорта, устойчивые к болезни. Такие как Виктория, Кардинал, Весна или Грант.

- Грибок не переносит жары или холода. Поэтому не заводится в северных и южных областях, где земля промерзает или перегревается.