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Итальянские яблоки Моди лежат до весны

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- Горжусь, что у меня в саду есть итальянский сорт яблок. Называется Моди, - рассказывает Наталья Мельник, 57 лет, из города Тальное Черкасской области. - Первый урожай аж бегала соседке показывать. Яблоки выглядели как с выставки. Но сорт не защищен от плодожорки, которая начинает вредить в середине лета.

Моди - новый итальянский зимний сорт, полученный от скрещивания сортов Либерти и Гала. Плодоношение начинается на третий год. Яблоки набирают около 200 г, удлиненной формы, ярко красные. Мякоть желтая, сочная, сладкая. Созревают в конце сентября и хранятся в погребе до весны. С дерева получается 50 кг плодов.

- Пока не было в саду этой яблони, то плодожорка только груши мучила. Вредительница, как заладится в сад, то все уничтожает подчистую. От нее листья покрываются рыжими пятнами. Затем сохнут и опадают с дерева. Засыхают даже ветки.

Опрыскивает деревья препаратом Актофит в середине июля. Тот влияет на способность вредителей питаться. Они перестают есть и умирают.

- В августе у яблочной плодожорки начинается лет, и в это время бороться с вредителем трудно. Поэтому надо подумать об уничтожении за месяц до этого. У деревьев без листьев ухудшается зимостойкость, происходит неполноценная закладка плодовых почек под следующий урожай.

В июле на яблонях активно растут побеги и плоды. Но в случае частых дождей и ветра есть опасность поражения паршой. Пятна располагаются с верхней стороны листа. Плоды покрываются коркой, трескаются, и в образовавшиеся раны попадают споры гнили. Тогда плоды чернеют и опадают. От этих болезней и вредителей зимние сорта спасет обработка препаратами Арриво или Шерпа. Один из них надо смешать по 1,5 мл на 10 л воды.

- Любители экологически чистых фруктов защищают деревья биологическими пестицидами - Битоксибацилином, Лепидоцидом, Гаупсином. Достаточно смешать 75 мл на 10 л воды. Вместе с кормом попадают в организм и отравляют вредителя. Насекомое парализует, и оно перестает есть. Вода для раствора не должна быть теплее 15 градусов. Иначе споры бактерий могут прорасти еще до попадания в организм насекомого.

До сбора урожая проводят две-три обработки утром или вечером в пасмурную погоду каждые 10 дней. Последнее опрыскивание - не позже чем за пять дней до сбора урожая.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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