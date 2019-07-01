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вторник, 02 июля 2019 05:30

Ирисы Лина Костенко вырастают в человеческий рост

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- В зависимости от сорта, ирисы цветут с конца весны до середины лета. Для пышного цвета надо срезать увядшие цветы, где селятся вредители и болезни, - рассказывает 36-летняя Инна Пустовит из села Балин Дунаевецкого района Хмельницкой области.

Цветоносы срезает на высоте 2,5 см от корня. Здоровые листья оставляет до ноября, чтобы растение накопило запас питательных веществ. Полностью обрезает ирисы перед первыми заморозками.

- Через месяц после увядания подсыпаю под каждое растение по столовой ложке фосфорно-калийного удобрения. И оставляю все как есть. Поливать ирисы вредно после того, как они отцвели, так будут гнить.

В сентябре раз в четыре года пересаживает растение. Ежегодно это не нужно делать. Разве что с теплолюбивыми сортами - голландскими, японскими и испанскими. Остальные спокойно зимуют под навесом. Для этого подойдут торф, перегной, опилки или солома. Покрывает ветвями ели или сосны.

- Ирисы неприхотливы в уходе. Главное - правильно подобрать участок.

Любят солнце. Должно светить на них хотя бы полдня. Если этого не будет, вырастет много листьев, а цветов - мало, - рассказывает 51-летний Игорь Хорош, селекционер из Тернополя. Вывел более 120 сортов, председатель судейской коллегии Украинского союза ириса. - А еще участок должен быть на возвышении, иначе застаивается вода после дождей.

После высадки корневища в землю ирисам дает распуститься только через два года.

- Цветок в первый год всегда меньше, чем должно быть. Поэтому я обламывают бутон. Если этот момент пропустить, то в следующем сезоне ирисы могут не расцвести.

Один из самых новых сортов в коллекции называется Бокал терпкого вина, потому что серединка похожа на бокал. Также есть именной сорт Назарий Яремчук и Барбара Брыльска. Регистрируя их, селекционер обращался к родственникам знаменитостей за официальным разрешением. В коллекции селекционера сорт Лина Костенко. Он золотисто-кудрявый и один из самых высоких. Достигает человеческого роста. Сорт Мирослава посвятил матери. Имеет уникальный цвет: между розовым, сиреневым, малиновым, еще и с оранжевой бородкой.

- Ежегодно через мои руки проходят до 200 сеянцев. Из них только шесть-семь становятся новыми сортами. За это время я переопыляю несколько разновидностей, получаю семена, а в следующем году высеваю их. Пока ирисы зацветут, жду три года. И еще несколько - наблюдаю, как выживают в наших условиях.

Процесс выведения сорта занимает семь-восемь лет. Столько времени проходит с момента сбора семян, опыления и до времени регистрации нового сорта. Это делает в Центральном регистрационном обществе ирисов, расположенном в США. Для этого подает заявку для проверки сорта. И тогда можно получить удостоверение.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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