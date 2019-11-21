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понедельник, 25 ноября 2019 00:46

Инжир Далматский дает 200-граммовые плоды

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— Инжир дал три урожая, потому что погода удачная. Чтобы так было и впредь, в ноябре утепляю кусты, — рассказывает 39-летняя Валентина Приймак из города Долинская Кировоградской области.

Обрезает куст после листопада. Прореживает, из-за недостатка солнца ягоды не созревают и осыпаются. Обрабатывает от грибка. Тот селится на растении, когда много дождей.

— Под кустом раскладываю еловые ветки, наклоняю к ним боковые побеги, — продолжает. — Прикладываю комом земли. Так не подмерзнут, привыкнут к этому положению и одревесневеют. Сверху накрываю агроволокном и шифером.

Во время оттепели на день снимает накрытие. Так побеги адаптируются.

- Если саженец уже купили, то лучше пока не высаживайте, - говорит Валентина Приймак. - Не успеет к зиме приняться. Посадите в ведро и поставьте в погреб. В дом не заносите, потому что там продолжит расти. У меня так было с сортом Далматский. Он один из лучших ранних. Ценится за самоплодность и крупные плоды с красной сладкой мякотью. Весят 180-200 граммов. В полную силу родит после 3 лет. Созревает в июле и августе.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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