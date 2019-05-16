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понедельник, 20 мая 2019 07:56

Иберийка цветет на солнечных участках

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- Четыре года назад посадила во дворе иберийку, - рассказывает 47-летняя Ольга Белоус из Запорожья. — Это многолетнее растение. Имеет мелкие цветки, собранные в соцветия, напоминающие зонтики. Чтобы не заморачиваться с семенами, покупала рассаду в контейнерах. За три года иберийка разрослась. Теперь у меня пышная клумба. С мая по июль она ежегодно утопает в ароматном белом цвете.

Высаживать иберийку в открытый грунт лучше всего в конце-середине мая, когда погода теплая и нет риска заморозков. Выбрать для растения следует солнечный участок: в тени будет цвести не так обильно.

— Перемещать из контейнера лучше вместе с землей. Это убережет корни от повреждений. Ямку следует делать чуть больше размера контейнера, чтобы на дно поместился дренаж.

Если пересаживать без контейнерной земли, надо найти каменистый грунт. Подойдет также суглинистый или песчаный.

— Дренаж обязателен. Я его делала из керамических черепков. Укладывала их в несколько слоев. После перемещения саженца почву утрамбовала и полила дождевой водой.

Расстояние между саженцами должно быть не менее 15-25 см. Если сорта разные, сажать лучше дальше, иначе могут переопылиться.

- Поливать иберийку стоит лишь в период засухи. Следует беречь от застоя воды, так как от обилия влаги корни начинают гнить. Также может появиться грибок.

Вырастает растение высотой 15-50 см. В зависимости от сорта, может цвести белым, розовым, фиолетовым, кремовым цветами.

- Иберийка обходится без подкормки. Если же есть возможность, можно вносить комплексные минеральные удобрения. Но не более, чем один-два раза за сезон: после появления первых листьев и в начале цветения.

Увядшие цветки следует вовремя удалять, а после завершения цветения обрезать на одну треть стебля. Иначе растение хуже будет развиваться.

- Семена иберийки находятся в стручках. Их надо собрать и подсушить. Только тогда вынимать. Сеять можно в открытый грунт под зиму или в апреле.

В контейнер семена сеют в конце зимы. Тогда саженцы успеют к маю вырасти. При этом контейнер следует накрыть стеклом и держать в темном месте.

— Под корень рассаду поливать нельзя, только опрыскивать, нечасто. Пикировать тоже лишнее: корни повредятся, что приведет к гибели растения.

На зиму иберийку следует подрезать под корни и мульчировать. Идеально для этого подойдут ветки сосны или елки.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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Дата
20
мая

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