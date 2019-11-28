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понедельник, 02 декабря 2019 07:11

Газон выстригают перед зимой

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53-летний Олег Мельник из села Скибин Броварского района Киевской области каждый год в конце ноября - начале декабря готовит газон к зиме.

- Если в зиму входит газон выше 10 сантиметров, корни сопреют, - объясняет. - Длинные стебли не спасут траву от вымерзания. А весной только навредит. Снег на них долго не держится, будет мешать пробиться росткам. Ее нужно скосить, сгрести опавшие листья. В них разводятся инфекции.

Зимой по газону лучше не ходить.

- Потому что стебли и корни становятся хрупкие, ломаются, - говорит.

Для газонной травы полезен рыхлый снег.

- А ледяная корочка, наоборот, вредит, - продолжает. - Растения под ней потеют и задыхаются. Хорошо зимует густой газон. Чтобы был таким, на нем должны расти несколько видов трав: овсяница красная, мятлик луговой и райграс пастбищный. Они устойчивы к вытаптыванию, засухе и морозу. Высеваю весной сначала вдоль участка, сверху еще раз - поперек. Так семена ложатся равномерно и не будет залысин.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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