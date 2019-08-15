Ежевику размножают в конце лета

- Новинками этого года являются американские сорта ежевики Фридом и Тревел. Они дают два урожая - в июле и сентябре, - рассказывает садовод Вячеслав Францишко, 52 года, из села Октябрьское Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Имеет 30 сортов ежевики, 25 - фундука, по 50 - шелковицы и крыжовника, 10 сортов боярышника.

- В Америке и Европе ежевику называют королевой ягод. С квадратного метра можно собрать больше, чем земляники, малины или смородины.

Также новым сортом является американский Осейдж с овальными ягодами. Ирландский Литл Блэк Принц - карликовый, его выращивают в горшке. Но он с крупными ягодами - 5 см. Благодаря метровой высоте куста и самоплодовитости, его удобно выращивать на балконе. Сорт Блэк Мэджик родит дважды в год. Впервые в июле и второй раз - под агроволокном к Новому году.

- Украинские селекционеры тоже выводят сорта, но о них никто не знает. Слышат только в том месте, где их создали. При научных учреждениях нет сбыта, потому что не налажено сотрудничество с садоводами. И эти новинки затихают на том же месте, где и появляются, - жалуется Вячеслав Францишко.

В Украине в этом году впервые собрали белую ежевику сорта Снежный сугроб. Ее вывели американцы еще в 1850-м, но ее не было в Советском Союзе.

- Тогдашней власти ничего не надо было, кроме пшеницы. Иногда еще яблоки проскакивали. С ежевикой приходится возиться и укрывать. Поэтому семена Снежного сугроба везли с семенного банка на Аляске. Их разморозили и посеяли в Украине. В этом году уже пробовали урожай новинки, которой почти 170 лет.

Чтобы выбранные сорта щедро плодоносили, их периодически размножает. Делает это в августе. Через полтора месяца побеги приживутся и к холодам можно пересадить на постоянное место.

Корни ежевики нарастают при низких температурах, поэтому осень - лучшее время для закладки сада. Последние годы весна холодная, а потом резко наступает жара. У саженцев не растут всасывающие молодые корешки.

Для разведения делает у материнского куста канавки глубиной на штык лопаты. В них пригибает верхушки однолетних побегов, не отрезая от куста. Прикладывает камнем и засыпает землей так, чтобы верхушка была снаружи. В начале октября вилами раскапывает побеги и отрезает укоренившийся саженец. Сажает на постоянное место и мульчирует хвоей, корой деревьев, соломой, листьями, перегноем или измельченной ботвой кукурузы.

В первый год куст растет и закладывает почки. Родит на второй. Созревает с конца июля до сентября. Урожайность увеличивается благодаря прищипыванию верхушек побегов. От этого просыпаются боковые почки.

- Урожайность ежевики увеличивает двойное прищипывание побегов. Без этого ягоды внутри куста плохо вызревают, в непогоду загнивают. Для профилактики по мере отрастания нынешнего побега на высоте 1 метра срываю точку роста. С верхних почек отрастают несколько побегов, которые снова прищипываю через 50 сантиметров. Тогда формируется сильный разветвленный куст.