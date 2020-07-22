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понедельник, 27 июля 2020 05:06

Биопрепараты за неделю превращают скошенную траву в перегной

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— Когда работал садовником в Польше, заметил — хозяева постоянно использовали биопрепараты. Поливали ими органические отходы. Те на глазах превращались в удобрение, которым удобряли клумбы и овощи. Этими средствами мыли даже бассейн. Вода не плесневела и плитка не пачкалась — рассказывает 30-летний Александр Олийнык из Винницы.

Когда вернулся в Украину, покупает подобные средства в садовых магазинах и использует в хозяйстве.

— Как накошу травы, не жду, пока перегниет. Опрыскиваю ее биопрепаратом. Развожу стакан средства в полведра воды. За неделю, максимум 10 дней, имею готовый перегной. Его потом использую на огороде. Биопрепаратом обрабатываю и уличный туалет. А жена им чистит кухонные трубы. Полстакана смешиваю со стаканом воды и заливаю в стоки, — говорит Александр.

Биопрепарат растворяет жиры, бумагу, остатки пищи, волосы. Средство действует при температуре выше +4°C.

— Его можно лить в домашний туалет — будет попадать в яму и переработает отходы. При этом не повредит пластиковые трубы, — говорит 35-летний Александр Мельничук, консультант садового магазина в Виннице. — Для профилактики стоит еженедельно вливать по стакану биопрепарата в выгребную яму. Под действием бактерий содержимое септика превратится в полупрозрачную жидкость без запаха. И постепенно пропитается в землю.

Биопрепараты также применяют для очистки хлевов и клеток птицы. Средства не содержат химических составляющих, поэтому не вредны для людей и животных.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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