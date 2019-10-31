Белые амуры очищают пруды от камыша

Середина осени - лучшее время для зарыбления прудов и озер. Прохладные дни подходят для переселения в водоемы глубиной 2 м. В мелких рыба зимой может задохнуться подо льдом. Должны быть проточная вода, ручьи и источники.

- Нельзя вместе селить рыб-конкурентов, - рассказывает ихтиолог 59-летний Андрей Лемешко из Харькова. - Берем 500 карпов, 200 толстолобиков, еще несколько сотен белых амуров, щук и судаков на гектар. Каждая ест разные продукты и хорошо себя чувствует при этом. А карпов и карасей вместе не размещают, потому что питаются одной рыбой.

Толстолобика и белого амура запускают в пруды, чтобы вода была чище. Эту рыбу в народе называют речной коровой. Ест много водорослей и гуляет стаями. Белый амур питается камышом. Эта рыба происходит с Дальнего Востока. Не размножается в украинских водах.

Запускать малька важно при температуре воздуха +10°С. Тогда рыба чувствует себя комфортнее и быстрее обживается.

- Раньше было 15 тысяч рыболовных предприятий, где выращивали мальков. Сейчас есть четыре государственных завода. Зарыбка не хватает. Поэтому и реки обмелевшие и мутные, - говорит Александр Чистяков, 40 лет, председатель Ассоциации рыболовов Украины. - Например, чтобы Днепр не зарастал, надо запустить 70 миллионов зарыбка толстолобика и белого амура.

Для каждого ставка рассчитывают, какое количество рыбы нужно. Ученые берут пробы воды и определяют кормовую базу. За запуском в воду следит комиссия органов рыбоохраны. Сразу мальки сбиваются в стаи и стоят на месте два-три дня. После этого расплываются.

- Зарыбок должен быть не меньше 100 граммов. Чтобы прижился, а не пошел на корм птицам и лягушкам, - добавляет Чистяков.

Икру форели выращивают в инкубаторе

- За мальком форели едут в инкубатор, который расположен возле села Солонского Дрогобычского района Львовской области. Благодаря термальным источникам вода там постоянно 8 градусов тепла. Поэтому малька разводят весь год, - говорит ихтиолог Андрей Лемешко из Харькова. - Работники вручную аккуратно выдавливают золотистую икру из самок, покрывают ее молоком самцов. В один лоток помещается шесть тысяч икринок. Через полгода мальков можно продавать.