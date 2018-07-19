Яровой чеснок в этом году выкапывают раньше

 
Ексклюзивы
1/5
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 315
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
5 Просмотров: 3627
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 369
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 918
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2754
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3187
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 684
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6579
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1260
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3771
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 648
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3924
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3564
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26947
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 1098
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 00:45

Яровой чеснок в этом году выкапывают раньше

  Комментировать
 

- С июля угадываю, когда выкапывать яровой чеснок. Если передержите, можно собрать вдвое меньший урожай, - говорит Татьяна Овсиенко, 56 лет, из города Дергачи Харьковской области.

- Верхние чешуйки на головке перезревшего чеснока трескаются, зубчики отделяются от стебля. При выкапывании остаются в земле. Те, что удается собрать, плохо лежат.

Раз в неделю выкапывает несколько головок в разных местах грядки. Если чеснок не созрел, его внешняя оболочка еще сочная, зубчики крепко держатся в головке. У спелого чеснока оболочка вокруг стебля сухая, но головку еще удерживает. Защитная пленка должна быть серая и с блеском. При нажатии зубчики остаются упругими. Еще один сигнал - пожелтение у растения нижних листьев.

- В этом году не было нормальной весны. Сразу лето, поэтому и сроки сбора сместились. Зимний чеснок выкопала перед праздником Петра и Павла, а скоро уже и за яровой буду браться. Раньше такого не было. Ждала начала августа, чтобы прошло 100 дней с момента появления первых всходов.

Выкапывает чеснок утром в ясную сухую погоду. Аккуратно подкапывает головку вилами, подцепив стороны, выбирает из земли. Раскладывает под навесом. При выгревании без солнца чеснок будет дольше храниться.

- Не обрезаю стебель 10-14 дней. Головка должна вытянуть из него все питательные вещества. Чтобы она не ссыхалась изнутри, запечатываю парафином.

Разрезает парафиновую свечу на куски и растапливает на водяной бане. Головки чеснока поочередно опускают в теплый парафин. Так образуется оболочка, которая не даст влаге испаряться.

- Не занимаюсь плетением чеснока в косы или с сетками. Храню его в золе.

В стенках картонной коробки делает отверстия шилом. Насыпает на дно золу слоем 2 см. Внутрь плотно складывает головки чеснока. Сверху снова идет зола, затем - чеснок, и так несколько раз. Верхний слой должен быть из золы. Закрывает коробку и ставит в теплое темное место.

- Кума расхваливала свой метод хранения чеснока в соли или муке. Насыпает на дно стерилизованных банок соли на 2 сантиметра. Тогда набивает их чесноком, заполняя солью пустоты. Сверху - слой соли. А когда берет муку, то слои чеснока пересыпает ею в кастрюле и закрывает ее крышкой. Она хорошо поглощает излишки влаги.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яровой чеснок в этом году выкапывают раньше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 50404
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 30034
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 23346
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 42 Просмотров: 20925
Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны
Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны Просмотров: 13896
Сад-огород
Отечественные агрозапчасти вдвое дешевле, чем импортные
Отечественные агрозапчасти вдвое дешевле, чем импортные
Тлю травят инсектицидом
Тлю травят инсектицидом Просмотров: 117
Картошку в июле сажают на место салата
Картошку в июле сажают на место салата Просмотров: 72
Морковь родит два раза в год
Морковь родит два раза в год Просмотров: 54
Летний редис поливают дважды в день
Летний редис поливают дважды в день Просмотров: 9
Больше всего комментируют
42
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
10
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
8
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
Голосов: 247
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua