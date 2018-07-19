Яровой чеснок в этом году выкапывают раньше

- С июля угадываю, когда выкапывать яровой чеснок. Если передержите, можно собрать вдвое меньший урожай, - говорит Татьяна Овсиенко, 56 лет, из города Дергачи Харьковской области.

- Верхние чешуйки на головке перезревшего чеснока трескаются, зубчики отделяются от стебля. При выкапывании остаются в земле. Те, что удается собрать, плохо лежат.

Раз в неделю выкапывает несколько головок в разных местах грядки. Если чеснок не созрел, его внешняя оболочка еще сочная, зубчики крепко держатся в головке. У спелого чеснока оболочка вокруг стебля сухая, но головку еще удерживает. Защитная пленка должна быть серая и с блеском. При нажатии зубчики остаются упругими. Еще один сигнал - пожелтение у растения нижних листьев.

- В этом году не было нормальной весны. Сразу лето, поэтому и сроки сбора сместились. Зимний чеснок выкопала перед праздником Петра и Павла, а скоро уже и за яровой буду браться. Раньше такого не было. Ждала начала августа, чтобы прошло 100 дней с момента появления первых всходов.

Выкапывает чеснок утром в ясную сухую погоду. Аккуратно подкапывает головку вилами, подцепив стороны, выбирает из земли. Раскладывает под навесом. При выгревании без солнца чеснок будет дольше храниться.

- Не обрезаю стебель 10-14 дней. Головка должна вытянуть из него все питательные вещества. Чтобы она не ссыхалась изнутри, запечатываю парафином.

Разрезает парафиновую свечу на куски и растапливает на водяной бане. Головки чеснока поочередно опускают в теплый парафин. Так образуется оболочка, которая не даст влаге испаряться.

- Не занимаюсь плетением чеснока в косы или с сетками. Храню его в золе.

В стенках картонной коробки делает отверстия шилом. Насыпает на дно золу слоем 2 см. Внутрь плотно складывает головки чеснока. Сверху снова идет зола, затем - чеснок, и так несколько раз. Верхний слой должен быть из золы. Закрывает коробку и ставит в теплое темное место.

- Кума расхваливала свой метод хранения чеснока в соли или муке. Насыпает на дно стерилизованных банок соли на 2 сантиметра. Тогда набивает их чесноком, заполняя солью пустоты. Сверху - слой соли. А когда берет муку, то слои чеснока пересыпает ею в кастрюле и закрывает ее крышкой. Она хорошо поглощает излишки влаги.