Аппетит свиньям улучшает рассол

- Свиньи лежат и не хотят есть. Думал, потравил их забродившими продуктами. Потому что в корыте от жары закисают остатки пищи, еще и мухи слетаются. Поэтому теперь остатки перед новым кормлением выбрасываю, — рассказывает Василий Круть, 61 год, из села Радошевка Шумского района Тернопольской области.

— Потом понял, что не надо давать много запаренных отрубей, каш. Крупы - не летняя еда. Бродит в корыте и дает животным много энергии, которая в жару им ненужна. Только организм обезвоживает. От этого они мучаются.

Кормит свиней ботвой свеклы, тертыми кабачками и тыквой. Также дает люцерну или крапиву с водой и сухими отрубями. Зимой ее запаривает. От зелени лучше работает желудок и глисты не заводятся. Чтобы свиньи имели хороший аппетит, добавляет стакан рассола из квашеных овощей.

- Если не хотят его пить, даю рыбий жир. Он в ветаптеке не дефицит. Бросаю по чайной ложке на ведро еды, — говорит Василий Круть.