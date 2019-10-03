Ягоды жимолости созревают первыми

- Ежегодно сажала клубнику и имела хороший урожай, - говорит 36-летняя Светлана Панейко из Старого Села возле Львова. - Но как-то не смогла купить рассаду. В магазине посоветовали саженцы жимолости. Я взяла, и теперь в моем саду - это первая ягода, которую можно есть.

Плоды жимолости созревают в конце мая - начале июня. Есть их можно в течение трех-четырех недель. Культура скороплодная. Двухлетние растения цветут и завязывают плоды в год посадки.

- Ягоды напоминают смесь клубники, киви, барбариса и голубики. Мне нравится варенье из жимолости. Если добавить в пломбир, то для детей - это любимое мороженое, - говорит женщина.

Отваром из плодов и листьев лечат болезни глаз, ангину, стоматит. Ягоды используют как сосудоукрепляющее средство при гипертонии и расстройствах желудочно-кишечного тракта.

- Жимолость устойчива к плохим погодным условиям. Ежегодно собираю стабильный урожай. Ягоды почти не портят вредители и болезни. А для защиты не надо использовать химические препараты. Это облегчает уход и домашнюю работу, - рассказывает Светлана Григорьевна.

Жимолость подходит для производства органической ягоды, спрос на которую стабильно растет по всей Европе и Северной Америке.

В Украине растение еще мало распространено и его не встретишь на полках супермаркетов. В последние годы выработалась устойчивая тенденция к закладке новых плантаций этой культуры.

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