Ягоды жимолости едят самыми первыми

— Ежегодно сажала клубнику и собирала хороший урожай. Но как-то не смогла нигде купить рассаду любимого сорта. В магазине посоветовали саженцы жимолости. Приобрела и теперь в моем саду — это самая первая ягода, которую можно съесть, — говорит 36-летняя Светлана Панейко из Старого Села во Львовской области.

Первые плоды жимолости созревают в конце мая — начале июня. Культура скороспелая. Двухгодичные растения цветут и дают урожай в год посадки.

— Ягоды по вкусу напоминают смесь клубники, киви, барбариса и голубики.

В народной медицине отваром из плодов и листьев лечили глазные болезни, ангину, стоматит. Ягоды использовали в качестве сосудоукрепляющего средства в случае гипертонии и во время расстройства желудочно-кишечного тракта.

— Жимолость стойкая к плохим погодным условиям. Ежегодно собираю стабильный урожай. Ягоды почти не повреждаются вредителями и болезнями. А для защиты не надо использовать химические препараты. Это облегчает уход и домашнюю работу, — рассказывает Светлана Григорьевна.

Жимолость идеально подходит для производства органической ягоды, спрос на которую стабильно растет по всей Европе и Северной Америке.

В Украине растение еще мало распространено и его не встретишь на полках супермаркетов. В последние годы появилась стойкая тенденция к закладке новых плантаций.

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