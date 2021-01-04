"Ведрами определяем количество осадков" - Гайсинская метеостанция работает в жилом доме

Фото: Ирина МАМРЫГА

- Вы правильно идете. Метеостанция - в следующем дворе. Там, где фронтон дома обшит осб-плитой. Это помещение на несколько хозяев: в правой части живут люди, а слева - метеостанция. Заходите и стучите в дверь, - объясняет корреспонденту Gazeta.ua мужчина, что живет рядом с метеостанцией в райцентре Гайсин Винницкой области. Она находится по ул. Соборные, 109. Позади дома установлены приборы, фиксирующие метеорологические данные.

Двери открывает начальница станции Вита Сивак. Приглашает внутрь. В прихожей украшена живая елка. В другой комнате по-домашнему уютно: у стены стоит диван, на подоконниках - цветы в горшках, есть два стола с компьютерами. За одним из них работает техник-метеоролог Светлана Левина.

- У нас всего семь сотрудников, - говорит начальница. - Пятеро техников-метеорологов - Валентина Кириченко, Светлана Левина, Светлана Гришина, Людмила Козачук и Олеся Подкова, а также техник-агрометеоролог Алла Безносенко. Валентина Николаевна имеет самый большой опыт - более 30 лет посвятила работе на станции. Метеорологи работают посменно - сутки через трое. Каждые полтора часа проводят наблюдения за погодными условиями и передают в Укргидрометцентр. Ежедневный отчет по среднесуточным показателям передаем в Винницу. Измеряем температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, скорость и направление ветра, радиационный фон, наблюдаем за осадками, высотой облаков. Также фиксируем температуру почвы на глубине 5, 10 сантиметров, на поверхности и на высоте 2 сантиметра. Когда на улице заморозки, то на этой высоте фиксируем самую низкую температуру.

Каждые полтора часа проводят наблюдения за погодными условиями

- Мы не составляем прогноз погоды, а только наблюдаем за состоянием атмосферы, - присоединяется к разговору Светлана Левина. - Часто знакомые и соседи спрашивают, какая нас ждет погода, даже водитель маршрутки всегда интересуется. Но я объясняю, что только фиксирую данные, а прогноз делают синоптики из Гидрометцентра. Единственное - могу спрогнозировать некоторые явления по атмосферному давлению. Если оно растет, то может быть мороз, а когда падает - осадки. Точный прогноз можно составить на три дня. На длительное время он не очень достоверен. Хотя винницкие коллеги считают, что эта зима будет теплая.

Автор: Ирина МАМРЫГА Техник-метеоролог Светлана Левина снимает показатели с психометрической будки

Метеостанция в Гайсине действует с 1935 года. Но регулярные наблюдения за осадками начали проводить и фиксировать с 1923. Во время Второй мировой войны в работе метеостанции был перерыв. А в марте 1944 года, когда Гайсин освободили от фашистских захватчиков, она возобновила свою работу. Сейчас в Винницкой области работает семь метеостанций. Кроме Гайсина, есть в Виннице, Жмеринке, Хмельнике, Могилев-Подольском, Липовце и в селе Белополье.

Часто знакомые и соседи спрашивают, какая нас ждет погода

Проходим на специальную площадку метеостанции. Вита Александровна и Светлана Васильевна показывают каждый прибор и рассказывают принцип работы. В глаза бросается белая деревянная будка с жалюзи, стоит на 2-метровых подножках.

- Это наша психометрическая будка, - объясняет Вита Сивак. - Здесь установлены психрометр, волосяной гигрометр, максимальный и минимальный термометры. Конструкция будки защищает приборы от снега, дождя, прямого действия солнечных лучей, излучения почвы. Итак, все показатели максимально точны.

Автор: Ирина МАМРЫГА Начальница Гайсинской метеостанции Вита Сивак и техник-метеоролог Светлана Левина демонстрируют осадкомер.

- А этот прибор - похож на обычный ветряк - называется анеморумбометр. Он измеряет скорость и направление ветра. Вот - гололедный станок. По нему смотрим, которое налипание мокрого снега на проводах и при необходимости передаем штормовую телеграмму.

Подходим к небольшому стола окрашенного в белый цвет.

- Это - радиационный столик с дозиметром, - говорит Светлана Васильевна. - Каждый день измеряем и передаем уровень радиации. В нашей местности она в пределах нормы. А такая интересная конструкция называется осадкомер. Он тоже расположен на возвышении, имеет цилиндрический коллектор, воронки и емкость. Когда идет дождь, то специальными ведрами определяем количество воды.

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- Благодаря этим приборам измеряем температуру почвы, - говорит Вита Александровна. - Весной планируем ввести в эксплуатацию электронный датчик температуры почвы. Он автоматизировано выводить все данные на компьютер. Показывать температуру на глубине 5, 10 и 15 сантиметров. Есть и мерзлотомер, фиксирующий глубину промерзания. Специальными рейками меряем высоту снега. Наша агротехник занимается снегосъемкой на полях, определяет его плотность и высоту. Летом наблюдает за ростом пшеницы, свеклы, кукурузы. Измеряет влажность на разных слоях почвы. Это делается для того, чтобы сделать прогноз относительно развития культур и будущего урожая.

Автор: Ирина МАМРЫГА Вита Сивак и Светлана Левина на территории метеостанции.

Светлана Васильевна вспоминает, что когда не было интернета, то информацию передавали телеграммами.

- Сейчас, если исчезает электроэнергия, то тоже все обсчитываем вручную и в определенное время данные диктуем по телефону, - замечает начальница. - В нашей профессии важна точность. Любовь к метеорологии мне передалась от бабушки, она тоже всю жизнь работала на станции, как и мама Светланы Васильевны.

На метеостанцию ​​время от времени приводят на экскурсию школьников. Студенты принимают показатели для курсовых работ, консультируются.

- Иногда люди приходят за справками, - добавляет Вита Сивак. - Когда был сильный ветер и в одном из домов сорвало кровлю, люди обращались за соответствующими документы, чтобы предоставить страховой компании.

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К концу зимы в Украине следует ожидать и снегопадов, и дождей. А сильные морозы и оттепели будут периодически менять друг друга. Январь ожидается контрастный по температуре. Первая половина месяца теплая, со снего-дождями, вторая - морозная с частыми снегопадами, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.