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пятница, 12 марта 2021 19:31

"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
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Во Львове людям, которые живут с пересаженными органами устроили фотосессию с часами. Символизирует дополнительное время, которое им подарила трансплантация
Фото: Валерий Шмаков
22-летний Василий Худьо живет с пересаженным сердцем
Дмитрий Капущенко из Кривого Рога был первый, кому сделали пересадку почки в Клинической больнице скорой медицинской помощи во Львове. Приехал с женой Ольгой.
Владимир Шамрай (справа) живет с другой почкой. Другую отдал брату (слева)
Фотограф Тарас атаман устроил людям-реципиентам фотосессию с часами. Символизирует дополнительное время, которое им подарила трансплантация

"Я живу с одной почкой, другую отдал брату. У него била врожденная проблема, оба органа отказали. Решение принял сам, потому что кто как не я. Теперь кайфую, когда вижу, что он живет ", - рассказывает 33-летний Владимир Шамрай из города Апостолово Криворожского района Днепропетровской области. Мужчина невысокого роста, русый с голубыми глазами и рубашкой такого же цвета. Стоим в конференц-зале одной из львовских гостиниц. Здесь собрались люди, которым в течение года делали трансплантации органов в Украине, а не за границей.

Автор: Валерий Шмаков
  Владимир Шамрай (справа) живет с другой почкой. Другую отдал брату (слева)
Владимир Шамрай (справа) живет с другой почкой. Другую отдал брату (слева)

"Было 2 страшных момента, - продолжает. - Первый -когда ждал результатов на совместимость, а второй - на операционном столе. Лежал и думал, что будет после, проснусь или нет. Но все прошло хорошо, теперь живу так, как и жил, не чувствую, что что-то изменилось ".

За время действия государственной программы в Клинической больнице скорой медицинской помощи во Львове медики пересадили 6 сердец 2 печени, 23 почки, 10 из которых - посмертно. 27 февраля 2020 года больница получила лицензию на трансплантацию. За 2 дня сделали первую операцию Дмитрию Капущенку из Кривого Рога. Болезнь почек была наследственная. Старший брат не согласился на диализ и умер. Мужчина пообещал маме бороться и решился на трансплантацию. Приехал на встречу с женой, держит ее за руку.

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"Рад, что жив, - говорит. - Теперь чувствую себя почти здоровым и могу наблюдать, как растут мои двое детей. Как был на диализе, то это сплошная жизнь в больнице. Дети стали более спокойны, видят, что я рядом. До этого они часто плакали и спрашивали, не умру ли. Было трудно объяснять, что все может произойти. Теперь я спокоен, буду с ними рядом ".

Автор: Валерий Шмаков
  Дмитрий Капущенко из Кривого Рога был первый, кому сделали пересадку почки в Клинической больнице скорой медицинской помощи во Львове. Приехал с женой Ольгой.
Дмитрий Капущенко из Кривого Рога был первый, кому сделали пересадку почки в Клинической больнице скорой медицинской помощи во Львове. Приехал с женой Ольгой.

В зале собирается несколько десятков человек. Все в масках, придерживаются дистанции. Среди них врачи, чиновники, пациенты, доноры и их родственники. Организаторы просят посетителей разойтись в конец комнаты. В зал под аплодисменты заходят прооперированные. Муж Валерии Козачок из Константиновки на Донбассе живет с новым сердцем. Имеют 2 маленьких детей. В детстве переболел гриппом, что дало осложнение на сердце. Операцию сделали в ноябре.

"Нашим донором стал 28-летний мужчина, - говорит женщина щемящим голосом, едва сдерживая слезы. - Мы не могли знать о доноре, кто он и что. Но спустя я написала в соцсети благодарность с надеждой найти родственников. Он умер от инсульта в первую годовщину своей свадьбы. Жена ждет ребенка. Буду им благодарна за жизнь мужа до конца дней ".

Автор: Валерий Шмаков
  Семинарист Любомир Миколишин и фото его матери Натальи. Ее органы спасли несколько человек
Семинарист Любомир Миколишин и фото его матери Натальи. Ее органы спасли несколько человек

На большом экране организаторы показывают фото Натальи Миколишин, к которому в священнических рясах идет ее сын, семинарист Любомир. После смерти матери 27 декабря он согласился на трансплантацию. Органы его матери спасли несколько человек.

"Моя мама жила по принципу: если что берешь, то наполняешь руку, а когда что-то даешь - сердце. Рад за этого человека, который теперь носит его сердце, потому что в нем большая любовь. Трансплантация - это крайне необходимо, потому что никто не знает, что будет завтра. Я сегодня родственник донора. А завтра могу стать пациентом, которому надо новый орган ", - говорит, глядя на фото матери, и вытирает слезы.

Месяц назад у 45-летней львовянки разорвалась аневризма головного мозга. Ее дети решили отдать органы на донорство. 22-летний Василий Худьо получил сердце женщины. Парень приехал с мамой через месяц после операции. Она в черном шарфе. Через 6 дней после того, как спасли сына, умерла ее дочь. Стоит, обнимая сына, у которого румянец на щеке и большие темно-карие глаза.

"Операцию сделали через 3 дня после моего дня рождения, - рассказывает. - Я уже ничего не боялся, хотел жить полноценно. К тому постоянно по больницам, пониженное давление, головокружение. Сначала не понимал, что такое со мной произошло. На следующий день начал немного ходить. С новым сердцем главное продержаться год. Пью 2 вида таблеток. Одни со временем можно прекратить, другие надо принимать до конца жизни. Еще говорят не есть соленого и острого, не напрягаться физически не работать. А после года уже можно жить нормально ".

Автор: Валерий Шмаков
  22-летний Василий Худьо живет с пересаженным сердцем
22-летний Василий Худьо живет с пересаженным сердцем

Увидеть своих пациентов приехал и директор Института сердца Борис Тодуров.

"Кардиохирурги тоже плачут", - говорит в умилении от услышанных историй. Вытирает слезы и надевает очки. 20 лет назад именно он в марте сделал первую в Украине операцию по трансплантации сердца.

"Тогда не было закона, оборудование, никто не верил, что это возможно, - вспоминает врач. Настолько не верили, что когда я поехал по сердце в Институт нейрохирургии, то за мной даже не прислали машину. 2 марта в час ночи в гололед, мороз я вышел с контейнером с донорским сердцем с заднего двора института. Санитарка захлопнула железную дверь на засов. Ни одной машины, ужасная гололедица. Я шел пешком в хирургическом костюме ночным Киевом с донорским сердцем. 10 минут стоял с надеждой поймать машину, плакал, разбил колени, несколько раз упал ".

Автор: Валерий Шмаков
  Во Львове состоялась встреча людей, которым в течение года делали трансплантации органов в Украине
Во Львове состоялась встреча людей, которым в течение года делали трансплантации органов в Украине

В конце концов хирургу удалось остановить машину.

"Скорее в Институт Шалимова, я сердце везу на трансплантацию", - говорю. Тот достал монтировку из дверей и приказал выходить, потому что шизофреников ночами не возит. Понял, что сейчас могу стать следующим донором и вышел. Через 15 минут остановил машину, водитель был моим однокурсником. Доехали, а двери операционной закрыты, все пошли домой. Выбил их ногой, нашел медсестру и сделал первую пересадку сердца ".

Пациенты с пересаженными органами подходят к врачам и своим донорам с благодарностями. Люди плачут, говорят искренние слова и обнимаются.

Автор: Валерий Шмаков
  Люди, которым пересадили органы Натальи Миколишин благодарят ее сына Любомира
Люди, которым пересадили органы Натальи Миколишин благодарят ее сына Любомира

"Я помню первый звонок врача, - рассказывает мэр Львова Андрей Садовый. - Это было под утро: "Алло, мы пересадили сердце!". Это был шок. Он не предупреждал, что планирует что-то делать, - просто поставил перед фактом. И это, кстати, уникальная способность мудрых врачей - просто ставить перед фактом, что все уже произошло ".

Государственная программа, по которой делают такие операции в Украине имеет целью получить трансплантационную независимость. Согласно плану, через 3 года украинцы без проблем смогут пересаживать органы дома.

В клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые в Украине ребенка прооперировал робот Da Vinci. Пациенткой стала 13-летняя девушка, которая родилась с патологией кишечника.

Автор: Текст: Оксана КНЯЖИК; Фото: Валерий ШМАКОВ
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