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понедельник, 01 марта 2021 12:31

Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры

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Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Фото: скриншот с видео Впервые в Украине ребенка прооперировал робот Da Vinci.

В клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые в Украине ребенка прооперировал робот Da Vinci. Пациенткой стала 13-летняя девушка, которая родилась с патологией кишечника.

Об этом в Facebook сообщил руководитель медучреждения Олег Самчук.

"Недостаток трижды пытались устранить во время операций, но сложные хирургические вмешательства только ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Она страдала от боли, что сопровождалось рвотой. Многочисленные госпитализации и медикаментозное лечение только временно облегчали состояние", - написал Самчук.

С помощью Da Vinci специалисты сделали 3 прокола размером по 8 мм каждый. На ликвидацию спаек ушло почти 3 ч.

"В брюшную полость ребенка разместили камеру, которая транслировала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Это все равно, что заглянуть внутрь пациента, не разрезая его. Хирург, который сидел за пультом, положив руки на сверхчувствительные сенсоры, имел дополнительно еще 2 "руки" и ликвидировал множественные спайки с минимальной травматизацией здоровых тканей", - добавил Самчук.

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В Киеве провели уникальную стоматологическую операцию ребенку с редким генетическим заболеванием. 10-летняя Ирина Химич единственная в Украине имеет синдром Хадчинсона-Ґилфорда. Люди с таким диагнозом за год стареют на 8-10 лет.

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