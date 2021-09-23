"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин

Фото: Тарас Подолян

17-19 сентября во Музее авиации в Киеве на ул. Медовой проходил технический фестиваль OldCarLand. На 15 гектарах территории среди 90 самолетов и вертолетов выставили более 500 единиц ретроатехникы. Мероприятие провели 13 раз.

На красной дорожке по центру музея выстроены "Запорожцы", "Таврии", "ЛуАЗ", грузовик КРАЗ, а также два автобуса ЛАЗ и "Чернигов" из студии имени Довженко. Это главная экспозиция. Посвящена машинам, которые когда-то производили на территории Украины.

Автор: Тарас Подолян Более 500 единиц техники привезли на OldCarLand

В 10:30 у главной локации людно. Вокруг "Запорожцев" съемку ведут одновременно восемь съемочных групп телеканалов, чувствуется аромат кофе, играют саксофонисты мотивы украинских хитов. Некоторые из приглашенных угощаются шампанским в бокалах с высокой ножкой и бутербродами, общаются, опершись о высокие круглые столы с цветами. Они расставлены в стороне от главной экспозиции

- Это была моя первая длинная поездка этим автобусом. Ох и спешили сюда. Едва успел эмблему заменить, - говорит владелец музея специального транспорта "Портал" в Запорожье Олесь Кальницкий. Подъехал к ЛАЗа на моноколесе. - Люблю всегда быть на колесах. Очень удобная штука. А это, кстати, не просто обычный ЛАЗ. Такой во Львове делали именно для нужд олимпийцев. Им возили первую украинскую олимпийскую команду. В том числе и Яну Клочкову. В отличие от других моделей ЛАЗа, здесь одна пассажирская дверца, нет форточек. Над сиденьями в салоне установлена ​​вентиляционная система. Пробег у ЛАЗа небольшой, чуть больше 80 000 километров. Если сравнить с человеком, это как мальчик-пятилетка. Люблю автомобили. Как начал в детстве коллекционировать масштабные модельки, то до сих пор не хочу останавливаться. В моем музее "Портал" уже более 100 единиц техники.

Олесь едет в сторону красного кабриолета "Таврия". Ее стекло протирает основатель мероприятия Павел Лозовенко. Имеет на шее - бейдж с надписью "организатор", на поясе прикрепленную рацию, в левой руке держит две наклейки с названием мероприятия.

- На, приклей себе на автобус, - говорит Олеся. - Видел ее? Таких "Таврий" только две в мире. Небольшую партию сделали для экспорта в Грецию. И дали грекам на испытания. А там начался кризис и они отказались. Машины, которые брали на тест-драйвы, вернули в Украину. Это одна из них. Другая сейчас в коллекции в Эстонии. В серийное производство автомобиль не пошло.

У машин на красной дорожке стоят четверо охранников в черной форме. На груди у них видеорегистраторы. За ограду к автомобилям пускают только журналистов. Неподалеку от экспозиции слышно громкий звук двигателя. Подъезжает черный "Опель П4" 1935 года. Это самый старый автомобиль фестиваля. Вся его капотная часть вибрирует. Авто имеет ржавые крылья, в некоторых местах дырявый металл. Сзади над бампером установлен раскладной багажник для чемоданов, у дверей - Винкер. Эти небольшие планки с катафотами, которые ранее служили поворотниками для машин. Когда водитель включает поворотник, они отскакивают. Этим сообщает о маневре другим участникам движения. Из салона "Опеля" идет легкий запах бензина, а на крыше - небольшая вмятина.

- Она образовалась, как забирал автомобиль из сарая бывшего владельца. Выкупил машину у одного человека в Ирпене. В ней уже и мыши завелись, уже ржаветь начала, - говорит Владимир Резниченко. Сидит за рулем машины. У него - жена Ирина. - 70 лет авто простояло без движения в сарае. Никто на нем не ездил, первый владелец умер. Я когда купил ее, поменял аккумулятор, сделал некоторую профилактику - и авто завелось. Даже поехало. Все детали оригинальные 1930-х годов, машина полностью комплектная. Такие редко где найдешь. Буду реставрировать.

70 лет авто простояло без движения в сарае. Никто на нем не ездил

- Это я его подвела купить "Опеля". А теперь уже не рада. Как только купил, то каждый день у нее возится, домой только спать приходит, - говорит Ирина. - Машины - это его слабость. "Шкоду" 1939 практически с нуля своими руками отреставрировал. Более 7 лет потратил. Еще предстоит БМВ.

Издалека слышно громкий звук самолета. Через забор музея видно, как он ускоряется и открывает колеса от земли и взлетает. Журналисты и посетители разворачиваются в сторону взлета самолета и снимают его на телефоны. К ним медленно приближается грузовик с прицепом. Под тентом сверкает хромированный бампер серой машины.

- О, "Аденауэра" привезли из Днепра, - восклицает человек в очках с толстыми линзами, держит книгу с изображением автомобиля под рукой. Он - Владимир Винник, автоисторик. - Это легендарное авто. На таком ездил первый канцлер Германии Аденауэр.

Автор: Тарас Подолян Mercedes-Benz 300B Cabriolet D (W186) 1954 года. Он был флагманской моделью марки в 1950 годах, аналог нынешнего S-класса. В свое время он также отличался исключительным комфортом и высокой ценой. Автомобиль взял на фестивале награду Гран-при. Теперь на всех афишах и 30 видах печатной продукции весеннего фестиваля будет его изображение.

Серый "Мерседес Бенц 300В" 1954 имеет большие круглые фары, округлые детали кузова и откидной верх. Это единственный автомобиль в Украине, он относится к частной коллекции, стоимость авто оценивается в 500 тыс. Долларов. Чтобы в дороге машина не привлекала внимание, ее везли ночью в закрытом прицепе. Реставрационная мастерская ДКС с Днепра заключила соглашение с владельцем о сохранении автомобиля. На ее месте на случай дождя разворачивают тент на железном каркасе.

- Она была выпущена зеленой. Ее из Германии отправили в США для джазовой певицы Эллы Фиджеральд. Она им ездила по клубам. Когда умерла от рака горла, ее у семьи музыкантов

Она была выпущена зеленой. Ее из Германии отправили в США для джазовой певицы Эллы Фиджеральд. Она им ездила по клубам. Когда умерла от рака горла, ее у семьи музыкантши перекупил у коллекцию Роджер Мэй, владелец фирмы шоколада "Пулен". У него было всего 36 "Мерседесов". В основном это были машины известных людей, - говорит автоисторик. - Когда машины Роджера Мэя выставили на аукцион, то "Мерседес Аденауэр" был уже белым. Таким он уже попал в Украину. Нынешний владелец не захотел оставлять ее в белом. Люблю такие машины. Современные машины разрабатывают на компьютере, их составляют работы. А старинные рисовали люди на бумаге, составляли тоже люди. Поэтому у них есть душа.

Автор: Тарас Подолян На фестивале организовали более 20 различных локаций 12 премьер старинных автомобилей, которые никогда не показывали в Украине на подобных мероприятиях. Такие машины привозят из закрытых частных коллекций, музеев и берут в автомобильных клубов, которые занимаются реставрацией

- В оригинальный зеленый тоже не стал перекрашивать. Выбрали мерседесовски серую окраску, - говорит автоисторик. Наблюдает, как медленно машину спускают с прицепа. - Не знаю, кому дадут Гран-при, но это авто на него точно тянет.

Две недели назад прилетел из Америки, там установил рекорд скорости на украинском электрическом мотоцикле

У машины проходит высокий мужчина в куртке с надписью "Укрнафта". Время от времени останавливается. У него фотографируются люди. Затем он садится за столик возле спортивного "Порше 911", привезенного из Германии и раздает автографы.

Автор: Тарас Подолян На фестиваль из немецкого Гамбурга прибыл Porsche 911 1984 года выпуска. Модель производят с с 1964 года. Автомобиль приехал представлять участник гамбургского Porsche Club

- Я бы рад и свой мотыг привезти сюда. Но это только на днях его привезли из США, - говорит украинский авто и мотогонщик Сергей Малик. Он поставил 33 национальных рекорда Украины. Две недели назад прилетел из Америки, там установил рекорд скорости на украинском электрическом мотоцикле. - Это сложный рекорд, как я вообще был. Все в последний момент: три попытки, три рекордных квалификации. Разогнался на нем до 195,93 километров в час. А я хочу участвовать в автогонках, подбираю сейчас себе машину.

Это не машина, это мечта

По территории ездит синяя советская мотоколяска с номерным знаком "Операция Ы". Такая же серого цвета снималась в одноименном советском фильме. За рулем Владимир Барсук, рядом двое детей. Он по фестиваля наматывает более 200 километров пробега, катает всех желающих. Когда автомобиль проезжает мимо красный Dodge 1960, водитель замедляет ход, чтобы лучше рассмотреть. Автомобиль красного цвета имеет 4 фары впереди, хромированную решетку радиатора, блестящие молдинги и большие крылья

- Это не машина, это мечта, - говорит Александр Бойко, владелец автомобиля. Стоит у него в клетчатом синем пиджаке. За автомобилем разложил тент и поставил столик с креслами. На столике стоит бутылка с надписью "Джек Дэниелс" и орехи разных сортов. - Это авто впервые участвует в таких мероприятиях. Только завершили реставрацию. Очень приятно на ней ездить. Здесь кнопочная автоматическая коропбка передач. Это ее советские инженеры позаимствовали для представительских "Чаек". Хотя мой "Додж" для Америки 1960-х годов был моделью экономкласса. Это, конечно, не может не удивлять. Особенно, если сравнить ее с элитной для Советского Союза "Волгой".

Автор: Тарас Подолян Главная тема фестиваля называется "Сделано в Украине". На красной дорожке представляют технику, производили на территории нашего государства с 1950-х годов. Среди представленных машин - ЗАЗы, КрАЗ, ЛуАЗ, автобус ЛАЗ и "Чернигов". Также есть ХТЗ и мототехника

Мужчина достает из автомобиля буклет и демонстрирует эти надписи на английском языке. Затем кладет его под лобовое стекло. Руль машины белого цвета, все рычаги и переключатели блестят, они серебристого цвета.

- Эта машина была серой. Такой покупал ее в Одесской области. Я ее покрасил в ярко-красный. Так она выглядит ярче. Интересно, что авто имеет несущий кузов. В настоящее время ее выпуска большинство американских седанов были рамными.

OldСarLand проводят дважды в год - осенью и весной. 2019 представитель от Книги рекод Украины зафиксировала рекорд по наибольшему количеству ретро-автомобилей на фестивале OldСarLand. В Книге рекордов насчитали 239 машин, которые выпустили в 1989 и года, только в первый день фестиваля. Рекорд зафиксировали в номинации самая большая колекция ретро-автомобилей на одной локации. Предыдущий рекорд зарегистрировали в Запорожье - 100 автомобилей. Орагиназторам вручили сертификат и книгу рекордов Украины, куда вошел и фестиваль.