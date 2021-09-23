 
Ексклюзивы
1/5
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 387
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 1413
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1530
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 387
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 369
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 4995
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 558
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 558
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 954
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 936
Фото
Все фото
41
21
12
17
14
&quot;Підбила купити &quot;Опеля&quot;. А тепер вже не рада&quot; - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Шампанское, торт-книга и гениальные картины: наградили лучших современных художников
Шампанское, торт-книга и гениальные картины: наградили лучших современных художников
&quot;Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают&quot; - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
&quot;Стрела попала в левую руку и прошла навылет&quot; - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
Видео
Все видео
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Снайпер попал в него дважды: почтили память героев
Снайпер попал в него дважды: почтили память героев
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
После революции владельцев выгнали из дома - в райцентре разваливается 115-летний дворец
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 684
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2601
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1251
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 1251
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
четверг, 23 сентября 2021 14:01

"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
41

  Комментировать

Главная тема фестиваля называется "Сделано в Украине". На красной дорожке представляют технику, производили на территории нашего государства с 1950-х годов. Среди представленных машин - ЗАЗы, КрАЗ, ЛуАЗ, автобус ЛАЗ и "Чернигов". Также есть ХТЗ и мототехника
Фото: Тарас Подолян
Этот ЛАЗ-697Р сделан в 1982 году. Он возил первую украинскую олимпийскую сборную команду. Среди его пассажиров-чемпионов была и наша пловчиха Яна Клочкова. Автобус привез Олег Кальницкий, владелец и основатель Автомобильного музея специального транспорта «Портал» в Запорожье.
Одно из старейших авто фестиваля - DeSoto S июня 1939 выпуска. Такой же автомобиль малая семья самого Уолта Диснея. Владелец - Сергей Зайцев приобрел автомобиль внезапно, еще 9 лет назад. 8 лет мужчина потратил, полностью отреставрировать машину
Главная тема фестиваля называется "Сделано в Украине". На красной дорожке представляют технику, производили на территории нашего государства с 1950-х годов. Среди представленных машин - ЗАЗы, КрАЗ, ЛуАЗ, автобус ЛАЗ и "Чернигов". Также есть ХТЗ и мототехника
На фестиваль из немецкого Гамбурга прибыл Porsche 911 1984 года выпуска. Модель производят с с 1964 года. Автомобиль приехал представлять участник гамбургского Porsche Club

17-19 сентября во Музее авиации в Киеве на ул. Медовой проходил технический фестиваль OldCarLand. На 15 гектарах территории среди 90 самолетов и вертолетов выставили более 500 единиц ретроатехникы. Мероприятие провели 13 раз.

На красной дорожке по центру музея выстроены "Запорожцы", "Таврии", "ЛуАЗ", грузовик КРАЗ, а также два автобуса ЛАЗ и "Чернигов" из студии имени Довженко. Это главная экспозиция. Посвящена машинам, которые когда-то производили на территории Украины.

Автор: Тарас Подолян
  Более 500 единиц техники привезли на OldCarLand
Более 500 единиц техники привезли на OldCarLand

В 10:30 у главной локации людно. Вокруг "Запорожцев" съемку ведут одновременно восемь съемочных групп телеканалов, чувствуется аромат кофе, играют саксофонисты мотивы украинских хитов. Некоторые из приглашенных угощаются шампанским в бокалах с высокой ножкой и бутербродами, общаются, опершись о высокие круглые столы с цветами. Они расставлены в стороне от главной экспозиции

- Это была моя первая длинная поездка этим автобусом. Ох и спешили сюда. Едва успел эмблему заменить, - говорит владелец музея специального транспорта "Портал" в Запорожье Олесь Кальницкий. Подъехал к ЛАЗа на моноколесе. - Люблю всегда быть на колесах. Очень удобная штука. А это, кстати, не просто обычный ЛАЗ. Такой во Львове делали именно для нужд олимпийцев. Им возили первую украинскую олимпийскую команду. В том числе и Яну Клочкову. В отличие от других моделей ЛАЗа, здесь одна пассажирская дверца, нет форточек. Над сиденьями в салоне установлена ​​вентиляционная система. Пробег у ЛАЗа небольшой, чуть больше 80 000 километров. Если сравнить с человеком, это как мальчик-пятилетка. Люблю автомобили. Как начал в детстве коллекционировать масштабные модельки, то до сих пор не хочу останавливаться. В моем музее "Портал" уже более 100 единиц техники.

Олесь едет в сторону красного кабриолета "Таврия". Ее стекло протирает основатель мероприятия Павел Лозовенко. Имеет на шее - бейдж с надписью "организатор", на поясе прикрепленную рацию, в левой руке держит две наклейки с названием мероприятия.

- На, приклей себе на автобус, - говорит Олеся. - Видел ее? Таких "Таврий" только две в мире. Небольшую партию сделали для экспорта в Грецию. И дали грекам на испытания. А там начался кризис и они отказались. Машины, которые брали на тест-драйвы, вернули в Украину. Это одна из них. Другая сейчас в коллекции в Эстонии. В серийное производство автомобиль не пошло.

У машин на красной дорожке стоят четверо охранников в черной форме. На груди у них видеорегистраторы. За ограду к автомобилям пускают только журналистов. Неподалеку от экспозиции слышно громкий звук двигателя. Подъезжает черный "Опель П4" 1935 года. Это самый старый автомобиль фестиваля. Вся его капотная часть вибрирует. Авто имеет ржавые крылья, в некоторых местах дырявый металл. Сзади над бампером установлен раскладной багажник для чемоданов, у дверей - Винкер. Эти небольшие планки с катафотами, которые ранее служили поворотниками для машин. Когда водитель включает поворотник, они отскакивают. Этим сообщает о маневре другим участникам движения. Из салона "Опеля" идет легкий запах бензина, а на крыше - небольшая вмятина.

- Она образовалась, как забирал автомобиль из сарая бывшего владельца. Выкупил машину у одного человека в Ирпене. В ней уже и мыши завелись, уже ржаветь начала, - говорит Владимир Резниченко. Сидит за рулем машины. У него - жена Ирина. - 70 лет авто простояло без движения в сарае. Никто на нем не ездил, первый владелец умер. Я когда купил ее, поменял аккумулятор, сделал некоторую профилактику - и авто завелось. Даже поехало. Все детали оригинальные 1930-х годов, машина полностью комплектная. Такие редко где найдешь. Буду реставрировать.

70 лет авто простояло без движения в сарае. Никто на нем не ездил

- Это я его подвела купить "Опеля". А теперь уже не рада. Как только купил, то каждый день у нее возится, домой только спать приходит, - говорит Ирина. - Машины - это его слабость. "Шкоду" 1939 практически с нуля своими руками отреставрировал. Более 7 лет потратил. Еще предстоит БМВ.

Издалека слышно громкий звук самолета. Через забор музея видно, как он ускоряется и открывает колеса от земли и взлетает. Журналисты и посетители разворачиваются в сторону взлета самолета и снимают его на телефоны. К ним медленно приближается грузовик с прицепом. Под тентом сверкает хромированный бампер серой машины.

- О, "Аденауэра" привезли из Днепра, - восклицает человек в очках с толстыми линзами, держит книгу с изображением автомобиля под рукой. Он - Владимир Винник, автоисторик. - Это легендарное авто. На таком ездил первый канцлер Германии Аденауэр.

Автор: Тарас Подолян
  Mercedes-Benz 300B Cabriolet D (W186) 1954 года. Он был флагманской моделью марки в 1950 годах, аналог нынешнего S-класса. В свое время он также отличался исключительным комфортом и высокой ценой. Автомобиль взял на фестивале награду Гран-при. Теперь на всех афишах и 30 видах печатной продукции весеннего фестиваля будет его изображение.
Mercedes-Benz 300B Cabriolet D (W186) 1954 года. Он был флагманской моделью марки в 1950 годах, аналог нынешнего S-класса. В свое время он также отличался исключительным комфортом и высокой ценой. Автомобиль взял на фестивале награду Гран-при. Теперь на всех афишах и 30 видах печатной продукции весеннего фестиваля будет его изображение.

Серый "Мерседес Бенц 300В" 1954 имеет большие круглые фары, округлые детали кузова и откидной верх. Это единственный автомобиль в Украине, он относится к частной коллекции, стоимость авто оценивается в 500 тыс. Долларов. Чтобы в дороге машина не привлекала внимание, ее везли ночью в закрытом прицепе. Реставрационная мастерская ДКС с Днепра заключила соглашение с владельцем о сохранении автомобиля. На ее месте на случай дождя разворачивают тент на железном каркасе.

- Она была выпущена зеленой. Ее из Германии отправили в США для джазовой певицы Эллы Фиджеральд. Она им ездила по клубам. Когда умерла от рака горла, ее у семьи музыкантов

Она была выпущена зеленой. Ее из Германии отправили в США для джазовой певицы Эллы Фиджеральд. Она им ездила по клубам. Когда умерла от рака горла, ее у семьи музыкантши перекупил у коллекцию Роджер Мэй, владелец фирмы шоколада "Пулен". У него было всего 36 "Мерседесов". В основном это были машины известных людей, - говорит автоисторик. - Когда машины Роджера Мэя выставили на аукцион, то "Мерседес Аденауэр" был уже белым. Таким он уже попал в Украину. Нынешний владелец не захотел оставлять ее в белом. Люблю такие машины. Современные машины разрабатывают на компьютере, их составляют работы. А старинные рисовали люди на бумаге, составляли тоже люди. Поэтому у них есть душа.

Автор: Тарас Подолян
  На фестивале организовали более 20 различных локаций 12 премьер старинных автомобилей, которые никогда не показывали в Украине на подобных мероприятиях. Такие машины привозят из закрытых частных коллекций, музеев и берут в автомобильных клубов, которые занимаются реставрацией
На фестивале организовали более 20 различных локаций 12 премьер старинных автомобилей, которые никогда не показывали в Украине на подобных мероприятиях. Такие машины привозят из закрытых частных коллекций, музеев и берут в автомобильных клубов, которые занимаются реставрацией

- В оригинальный зеленый тоже не стал перекрашивать. Выбрали мерседесовски серую окраску, - говорит автоисторик. Наблюдает, как медленно машину спускают с прицепа. - Не знаю, кому дадут Гран-при, но это авто на него точно тянет.

Две недели назад прилетел из Америки, там установил рекорд скорости на украинском электрическом мотоцикле

У машины проходит высокий мужчина в куртке с надписью "Укрнафта". Время от времени останавливается. У него фотографируются люди. Затем он садится за столик возле спортивного "Порше 911", привезенного из Германии и раздает автографы.

Автор: Тарас Подолян
  На фестиваль из немецкого Гамбурга прибыл Porsche 911 1984 года выпуска. Модель производят с с 1964 года. Автомобиль приехал представлять участник гамбургского Porsche Club
На фестиваль из немецкого Гамбурга прибыл Porsche 911 1984 года выпуска. Модель производят с с 1964 года. Автомобиль приехал представлять участник гамбургского Porsche Club

- Я бы рад и свой мотыг привезти сюда. Но это только на днях его привезли из США, - говорит украинский авто и мотогонщик Сергей Малик. Он поставил 33 национальных рекорда Украины. Две недели назад прилетел из Америки, там установил рекорд скорости на украинском электрическом мотоцикле. - Это сложный рекорд, как я вообще был. Все в последний момент: три попытки, три рекордных квалификации. Разогнался на нем до 195,93 километров в час. А я хочу участвовать в автогонках, подбираю сейчас себе машину.

Это не машина, это мечта

По территории ездит синяя советская мотоколяска с номерным знаком "Операция Ы". Такая же серого цвета снималась в одноименном советском фильме. За рулем Владимир Барсук, рядом двое детей. Он по фестиваля наматывает более 200 километров пробега, катает всех желающих. Когда автомобиль проезжает мимо красный Dodge 1960, водитель замедляет ход, чтобы лучше рассмотреть. Автомобиль красного цвета имеет 4 фары впереди, хромированную решетку радиатора, блестящие молдинги и большие крылья

- Это не машина, это мечта, - говорит Александр Бойко, владелец автомобиля. Стоит у него в клетчатом синем пиджаке. За автомобилем разложил тент и поставил столик с креслами. На столике стоит бутылка с надписью "Джек Дэниелс" и орехи разных сортов. - Это авто впервые участвует в таких мероприятиях. Только завершили реставрацию. Очень приятно на ней ездить. Здесь кнопочная автоматическая коропбка передач. Это ее советские инженеры позаимствовали для представительских "Чаек". Хотя мой "Додж" для Америки 1960-х годов был моделью экономкласса. Это, конечно, не может не удивлять. Особенно, если сравнить ее с элитной для Советского Союза "Волгой".

Автор: Тарас Подолян
  Главная тема фестиваля называется "Сделано в Украине". На красной дорожке представляют технику, производили на территории нашего государства с 1950-х годов. Среди представленных машин - ЗАЗы, КрАЗ, ЛуАЗ, автобус ЛАЗ и "Чернигов". Также есть ХТЗ и мототехника
Главная тема фестиваля называется "Сделано в Украине". На красной дорожке представляют технику, производили на территории нашего государства с 1950-х годов. Среди представленных машин - ЗАЗы, КрАЗ, ЛуАЗ, автобус ЛАЗ и "Чернигов". Также есть ХТЗ и мототехника

Мужчина достает из автомобиля буклет и демонстрирует эти надписи на английском языке. Затем кладет его под лобовое стекло. Руль машины белого цвета, все рычаги и переключатели блестят, они серебристого цвета.

- Эта машина была серой. Такой покупал ее в Одесской области. Я ее покрасил в ярко-красный. Так она выглядит ярче. Интересно, что авто имеет несущий кузов. В настоящее время ее выпуска большинство американских седанов были рамными.

OldСarLand проводят дважды в год - осенью и весной. 2019 представитель от Книги рекод Украины зафиксировала рекорд по наибольшему количеству ретро-автомобилей на фестивале OldСarLand. В Книге рекордов насчитали 239 машин, которые выпустили в 1989 и года, только в первый день фестиваля. Рекорд зафиксировали в номинации самая большая колекция ретро-автомобилей на одной локации. Предыдущий рекорд зарегистрировали в Запорожье - 100 автомобилей. Орагиназторам вручили сертификат и книгу рекордов Украины, куда вошел и фестиваль.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

Американец изготовил первую жвачку

От огнестрельного ранения скончался бывший соперник Кличко

Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина

В Праге начали выдавать украинскую газету

Ураган унес жизни более 3000 человек

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 4 Просмотров: 18765
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5814
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 5220
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 4995
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов Просмотров: 4050
Репортаж
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 5004
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 29736
"Книгу нужно пощупать и понюхать" - как во Львове проходит грандиозный Форум издателей
"Книгу нужно пощупать и понюхать" - как во Львове проходит грандиозный Форум издателей
11
 Просмотров: 162
Шампанское, торт-книга и гениальные картины: наградили лучших современных художников
Шампанское, торт-книга и гениальные картины: наградили лучших современных художников
12
 Просмотров: 324
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
17
 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
4
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 221
Голосование Хотите, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок?
  • Да
  • Нет
Просмотреть