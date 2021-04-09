Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро

С 5 апреля в Киеве ввели жесткие карантинные ограничения. Воспользоваться общественным транспортом граждане могут только по пропускам. Выдали их только 530 тыс. - работникам критических инфраструктур, медикам и тому подобное. Другие киявлене перешли на дистанционную работу или добираются на нее с помощью такси, велосипедов, эликтрических самокатов.

- Есть я хочу. Надо на работу. А они стоят и не пускают, - на станции метро Житомирская человек в очках размахивает руками и жалуется в мобильный собеседнику.

Автор: Лилия Мыцко Станция метро Житомирская.

На пероне малолюдно. Люди стоят в далеке друг от друга. В масках.

- В прошлом году, во время первого карантина, также были пропуска. Однако тогда меньше людей ездили работать, - говорит жительница Черкасс Юлия. Работает в Киеве в больнице. - Большинство предприятий и компаний этот раз отказались отправлять людей на дистанционную работу. Доехать нечем.

В начале недели украинцы пытались проехать по старым или поддельными пропусками, рассказывают бойцы Национальной гвардии. Дежурят у входов ко всем станций подземки.

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- Сейчас таких случаев стало меньше, - рассказывают бойцы на станции Академгородок. - Из всех, кто ездит на метро, ​​процентов 20 тех, кто пытается пройти с фальшивыми документами.

Фото: Лилия Мыцко

На платформах красной ветки пусто. Через громкоговорители пассажирам время от времени напоминают о правилах поведения в метро. В вагонах не более 20 человек в основном до 40 лет.

- Локдаун - это страшно. Но он нужен, чтобы эта болезнь наконец перестала распространяться, - говорит 45-летняя Наталья в черном берете. Ждет поезд на станции Университет. - Буду вакцинироваться, но когда все это будут делать. Неизвестно до сих пор, как прививка влияет на людей. Боюсь побочных эффектов.

Карантин нужен для того, чтобы люди не расслаблялись

- Возле кафе, в котором мы работаем, есть больница. Она переполнена, - присоединяется к разговору 25-летняя Татьяна. - Карантин нужен для того, чтобы люди не расслаблялись. Так, стало труднее работать, меньше покупателей. Народ расслабился. Агрессивно реагируют на просьбы одеть маску.

Автор: Лилия Мыцко Многие вагоны пустуют.

Вакцину большинство пассажиров боятся колоть.

- Страшно от того, какие могут быть побочные эффекты, - делится 23-летний Егор. - Мы уже переболели. Антитела, наверное, есть. Вакцинируемся, если эту процедуру сделают обязательной.

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У Академгородка работают магазины вроде "Все за полцены". Товары заклеены красными лентами. Продают все, но без чека, признается кассир. Рядом свободно торгуют магазины белья, одежды, детских товаров, стоки и тому подобное. Полицейских рядом нет.

На поддельных пропусках нет специальной голограммы на гербе. Недействительными считаются также карточки, которые выдавали в прошлом году. На входе каждой из станций стоят правоохранители, которые следят за соблюдением карантинных ограничений.