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суббота, 30 января 2021 17:11

Что приготовить на ужин без мяса: топ-3 рецепта

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Ужин должен быть легким и полезным. Из-за этого диетологи не советуют употреблять перед сном мясо и жирную пищу. Лучше отдать предпочтение овощам и кисломолочным продуктам. Одна из самых полезных блюд тушеная капуста. Она не только полезна, но и стоит недорого.

Капуста с грибами

Автор: 1000.menu
  Время приготовления 20 минут.
Время приготовления 20 минут.

Ингредиенты:

капуста - 1/2 среднего кочана

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

перец - 1 шт.

соль, сахар - по вкусу

прованские специи - по вкусу

уксус - 1 ст.л.

подсолнечное масло - 2 ст. л.

томатная паста - 2 ч.л.

перец-горошек - по вкусу

лавровый лист - по вкусу

шампиньоны свежие - 500 г

Приготовление:

Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать кубиками, перец - соломкой. Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус. Тушить на небольшом огне под крышкой, периодически помешивая, в течение 20 минут. Нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить к капусте, а также томатную пасту, перемешать. Добавить лавровый лист и перец. Накрыть крышкой и тушить еще 5 минут.

Жареный тофу

Автор: kotelock.ru
  Время приготовления 20 минут.
Время приготовления 20 минут.

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Ингредиенты:

тофу - 1 упаковка

питательные дрожжи - 3 ст. л ⠀

универсальная мука - 2 ст. л. ⠀

чеснок - 2 зубца ⠀

соль - 1/2 ч. л.

перец - 1/2 ч. л. ⠀

оливковое масло - 2 ст. л.

Приготовление:

Тофу нарезать кубиками и смешать с пищевыми дрожжами, мукой, чесночным порошком, солью и перцем. Обжарить на разогретой сковороде до золотистой корочки. Готовое блюдо подавать горячим.

Картофельная запеканка с сыром

Автор: Depositphotos
  Время приготовления 40 минут.
Время приготовления 40 минут.

Ингредиенты:

картофель - 5 шт.

сыр твердый - 100 г

яйца куриные - 2 шт.

майонез - 5 ст. л.

соль - по вкусу

чеснок - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

Приготовление:

Натереть сыр на крупной терке. Половину смешать с яйцом и майонезом. Добавить чеснок и специи. Очищенный картофель нарезать кружочками. Смешать с сырным соусом и выложить в форму для запекания. Другую половину сыра смешать со вторым яйцом. Залить соусом картофель. Блюдо запекать в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки, примерно 35-40 минут. Перед подачей присыпать зеленью.

Французский багет с печеночным паштетом блюдо, которое должно быть в доме каждой хозяйки. Ведь это быстрый и вкусный перекус, который почти не надоедает. К тому же паштет можно добавлять в блины к картофелю, или делать макароны по-флотски.

segodnya.ua
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30
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