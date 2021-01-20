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вторник, 26 января 2021 02:28

Поразительный вкус: паштет подают с домашним багетом

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Французский багет с печеночным паштетом блюдо, которое должно быть в доме каждой хозяйки. Ведь это быстрый и вкусный перекус, который почти не надоедает. К тому же паштет можно добавлять в блины к картофелю, или делать макароны по-флотски.

Автор: предоставлено Галиной Денисяк.
  Простая и вкусная закуска, которая пригодится всегда.
Простая и вкусная закуска, которая пригодится всегда.

Об этом Gazeta.ua рассказала Галина Денисяк со Львова.

Ингредиенты:

вода - 300 мл

сухие дрожжи - 6 г

мука - 375 г

соль - щепотка

масло подсолнечное - 2 ст. л.

кунжут - 2 ст. л.

куриная печень - 700 г

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

масло - 400 г

Приготовление:

Для опары в теплой воде растворить сухие дрожжи. Настоять 5 минут. Всыпать муку, щепотку соли и размешать. Должно получиться жидкое тесто. Накрыть полотенцем и переложить в теплое место на полтора часа. Присыпать столешницу половиной стакана муки и выложить тесто. Замешать его и сформировать два изделия. Переложить в смазанные маслом формы для багетов. Их можно сделать самостоятельно из фольги или купить готовые. Сверху на хлебе сделать надрезы и присыпать кунжутом. Выложить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут. Для паштета проварить 700 граммов куриной печени в течение 15 минут. Кубиками нарезать луковицу и обжарить на медленном огне. На мелкую терку натереть морковку и добавить к луку. Овощи соединить вместе с печенью и тушить 5 минут. Полученную смесь перебить в блендере, добавить 200 граммов мягкого масла, щепотку соли и перца, смешать. Выложить в блюдо. Сверху полить 200 граммами растопленного масла. Нарезать багет и намазать на него паштет. Украсить свежей зеленью по вкусу.

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Паштет с добавлением виски - изысканная и необычная закуска. Такую ваши гости вряд ли где-то пробовали. Вкус бесподобный. Если виски нет, можно заменить коньяком или ромом.

Автор: Влада Москвитис
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