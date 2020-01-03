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пятница, 03 января 2020 15:48

Женщина потеряла лошадей посреди города

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Женщина потеряла лошадей посреди города
Во время патрулирования города правоохранители заметили четырех лошадей, двигавшихся по проезжей части

Сегодня, 3 февраля, правоохранители Одессы обнаружили четырех лошадей, двигавшихся по проезжей части, Полицейские нашли владелицу и вернули ей животных.

"Сегодня утром, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы патрульные заметили четырех лошадей. Животные двигались по проезжей части", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области в Twitter.

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Патрульные начали поиски хозяина, и, как оказалось впоследствии, женщина-владелица уже и сама отправилась искать лошадей.

"Одесситка объяснила патрульным, что животные были привязаны, но каким-то образом вышли со двора. С владелицей провели профбеседу, женщина поблагодарила инспекторов за помощь", – говорится в сообщении.

В центре Львова лошади, напуганные петардой или салютом, травмировали 15-летнюю девушку – у нее открытый перелом ноги.

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