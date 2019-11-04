Дети петардой подожгли грузовик

В Одессе дети, играя, бросили петарду под грузовик ГАЗ-53. После чего из-под машины повалил густой дым.
Чрезвычайное происшествие случилось на улице Церковной, сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области.
Очевидцы вызвали полицейских и спасателей, которые потушили возгорание.
Также на место происшествия прибыли следователи.
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