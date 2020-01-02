Раненые птицы падали с неба: в сети показали страшные последствия новогодних салютов

Фото: apostrophe.ua

В новогоднюю ночь в центре Праги во время запуска салютов поранились птицы.

Это были лебеди, пишет в Facebook Наталья Смаглюк.

"Начался Афигенные салют, мы стояли на соседнем мосту с видом на Карлов мост и радовались жизни первые 10 минут. А потом начался трэш. Лебеди, которых там огромное количество, в панике начали метаться, перелетать низко через мосты и врезаться в трамвайные провода и падать на землю. После 5го лебедя я перестала считать. Они были в панике. Ранились. Один лебедь как минимум погиб. Сколько из них умрет позже, я не знаю", - написала она.

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Появились фото того, что происходило. Раненые птицы лежат на тротуре. Местные забрали птиц домой чтобы выходить.

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