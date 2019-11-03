У Львові коні травмували дівчину

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В центре Львова лошади, напуганные петардой или салютом, травмировали 15-летнюю девушку - у нее открытый перелом ноги.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Так, вечером 2 ноября на проспекте Свободы напуганы взрывом лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девушка.

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека, у девушки открытый перелом ноги, ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является кучером кареты.

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В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли двое жителей областного центра, сообщает патрульная полиция Черкасской области в Facebook.